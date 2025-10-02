Veja como a medicina define o envelhecimento hoje
A geriatria amplia a qualidade de vida, prevenindo doenças e promovendo um envelhecimento saudável e ativo.
Envelhecer sempre fez parte da vida, mas hoje esse processo acontece com mais vitalidade. No Brasil, a partir dos 60 anos, a pessoa é oficialmente considerada idosa. No entanto, muitas chegam a essa fase cheias de energia e não se veem como pacientes de um geriatra. Ainda assim, a consulta especializada não representa um atestado de velhice. Pelo contrário, simboliza uma estratégia inteligente para prolongar a autonomia e garantir saúde durante os próximos anos.
A medicina avalia a idade de duas formas: pela lei, que fixa o marco em 60 anos, e pela biologia, que varia de indivíduo para indivíduo. Por isso, especialistas recomendam iniciar o acompanhamento entre os 40 e 50 anos. Essa escolha favorece a prevenção, permite diagnósticos precoces e amplia as chances de viver mais e melhor. A geriatria atua muito além da velhice: cuida de todas as etapas em que o envelhecimento já apresenta sinais físicos, cognitivos ou sociais.
Leia também – Queda, desidratação e pneumonia matam idosos: mito ou verdade?
O que faz o geriatra?
O geriatra avalia de forma completa o paciente, integrando corpo, mente e contexto social. Ele atua em parceria com outros profissionais, como nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. Entre suas funções estão:
- Prevenção de doenças: consultas regulares evitam demências, hipertensão, diabetes e osteoporose.
- Tratamentos especializados: o geriatra acompanha condições como insuficiência cardíaca, depressão, DPOC, artrite e câncer em idosos.
- Orientação em hábitos de vida: indica alimentação equilibrada e exercícios para manter massa muscular e autonomia.
- Suporte social: observa sinais de isolamento ou baixa rede de apoio, fortalecendo saúde física e emocional.
Quando procurar acompanhamento?
Especialistas recomendam iniciar as consultas a partir dos 55 anos. No entanto, pessoas mais jovens também podem se beneficiar. O objetivo é preservar a qualidade de vida, reduzir riscos e preparar o corpo para envelhecer de forma saudável.
Viver mais e melhor
Com o acompanhamento adequado, o idoso tem segurança para explorar novos hobbies, manter rotinas prazerosas e desfrutar da longevidade com dignidade e energia.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui