Veja como a medicina define o envelhecimento hoje

Envelhecer sempre fez parte da vida, mas hoje esse processo acontece com mais vitalidade. No Brasil, a partir dos 60 anos, a pessoa é oficialmente considerada idosa. No entanto, muitas chegam a essa fase cheias de energia e não se veem como pacientes de um geriatra. Ainda assim, a consulta especializada não representa um atestado de velhice. Pelo contrário, simboliza uma estratégia inteligente para prolongar a autonomia e garantir saúde durante os próximos anos.

A medicina avalia a idade de duas formas: pela lei, que fixa o marco em 60 anos, e pela biologia, que varia de indivíduo para indivíduo. Por isso, especialistas recomendam iniciar o acompanhamento entre os 40 e 50 anos. Essa escolha favorece a prevenção, permite diagnósticos precoces e amplia as chances de viver mais e melhor. A geriatria atua muito além da velhice: cuida de todas as etapas em que o envelhecimento já apresenta sinais físicos, cognitivos ou sociais.

O que faz o geriatra?

O geriatra avalia de forma completa o paciente, integrando corpo, mente e contexto social. Ele atua em parceria com outros profissionais, como nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. Entre suas funções estão:

Prevenção de doenças: consultas regulares evitam demências, hipertensão, diabetes e osteoporose.

consultas regulares evitam demências, hipertensão, diabetes e osteoporose. Tratamentos especializados: o geriatra acompanha condições como insuficiência cardíaca, depressão, DPOC, artrite e câncer em idosos.

o geriatra acompanha condições como insuficiência cardíaca, depressão, DPOC, artrite e câncer em idosos. Orientação em hábitos de vida: indica alimentação equilibrada e exercícios para manter massa muscular e autonomia.

indica alimentação equilibrada e exercícios para manter massa muscular e autonomia. Suporte social: observa sinais de isolamento ou baixa rede de apoio, fortalecendo saúde física e emocional.

Quando procurar acompanhamento?

Especialistas recomendam iniciar as consultas a partir dos 55 anos. No entanto, pessoas mais jovens também podem se beneficiar. O objetivo é preservar a qualidade de vida, reduzir riscos e preparar o corpo para envelhecer de forma saudável.

Viver mais e melhor

Com o acompanhamento adequado, o idoso tem segurança para explorar novos hobbies, manter rotinas prazerosas e desfrutar da longevidade com dignidade e energia.