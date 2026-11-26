A genética influencia o metabolismo, o apetite e a resposta aos tratamentos. No entanto, não determina sozinha o peso corporal nem o sucesso do emagrecimento.

O controle do peso envolve muito mais do que alimentação e atividade física. Características genéticas, condições metabólicas, sono e ambiente também influenciam esse processo.

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Por isso, pessoas com rotinas semelhantes podem apresentar diferenças no acúmulo de gordura, na sensação de fome e na resposta aos tratamentos.

Uma revisão publicada em 2026 na revista científica Nature Metabolism reuniu evidências de mais de mil regiões do genoma associadas a variações de peso. O levantamento reforça que a obesidade não tem uma única origem genética.

A condição pode envolver alterações em um único gene, em alguns genes ou na combinação de milhares de variantes genéticas. Nesse último caso, cada variante exerce uma influência pequena.

Mas o que a ciência já sabe sobre essa relação? Entenda seis mitos e verdades sobre genética, metabolismo e emagrecimento.

A genética determina quem terá obesidade?

Não. A genética pode aumentar a predisposição à obesidade, mas não determina isoladamente o desenvolvimento da condição.

O peso corporal resulta da interação entre características biológicas, hábitos e fatores ambientais. Além disso, diferentes combinações genéticas podem influenciar o apetite, a saciedade e a distribuição de gordura.

Existem formas raras de obesidade associadas a alterações em genes específicos. Entre eles estão MC4R, LEP, LEPR, POMC e PCSK1.

Entretanto, esses casos representam apenas uma parte das explicações genéticas para a condição. Na maioria das situações, milhares de variantes participam desse processo.

1. Peso normal significa metabolismo saudável?

Mito. O peso corporal e o índice de massa corporal (IMC) ajudam a avaliar a saúde. Porém, não mostram sozinhos o risco de doenças metabólicas.

Um estudo publicado em 2025 na revista Nature Medicine analisou 452.768 participantes do UK Biobank. Os pesquisadores identificaram 205 regiões genômicas relacionadas à adiposidade e a diferentes perfis de risco cardiometabólico.

Os resultados indicaram que alguns subtipos de obesidade podem apresentar riscos distintos. Portanto, a avaliação precisa considerar outros indicadores.

Entre eles estão pressão arterial, glicemia, colesterol, triglicérides e circunferência abdominal. A distribuição de gordura e o histórico clínico também ajudam nessa análise.

No Brasil, os números reforçam a importância do tema. Segundo o Vigitel, a proporção de adultos com obesidade nas capitais e no Distrito Federal passou de 11,8% em 2006 para 25,7% em 2024.

2. Existe um gene responsável pelo ganho de peso?

Mito. Não existe um único gene responsável pela maioria dos casos de obesidade.

A condição envolve a interação de diferentes variantes genéticas com fatores ambientais e comportamentais. Entretanto, alterações específicas podem causar formas raras da doença.

Nesse contexto, genes como MC4R, LEP, LEPR, POMC e PCSK1 participam de mecanismos relacionados ao controle do apetite e do peso corporal.

Assim, a genética ajuda a compreender predisposições, mas não permite prever isoladamente quem desenvolverá obesidade.

3. A genética ajuda a identificar diferentes perfis de obesidade?

Verdade. As características genéticas podem contribuir para compreender diferenças no metabolismo, no apetite e na distribuição de gordura.

Além disso, pesquisas nessa área integram os avanços da medicina de precisão. Essa abordagem considera características individuais para orientar avaliações e cuidados em saúde.

Entretanto, exames genéticos não substituem a avaliação clínica. Os resultados precisam ser interpretados junto com informações metabólicas e histórico de saúde.

Dessa forma, a genética pode acrescentar informações ao acompanhamento, mas não oferece uma explicação completa sobre o peso de uma pessoa.

4. Duas pessoas podem responder de maneira diferente ao mesmo tratamento?

Verdade. Pessoas submetidas ao mesmo tratamento podem apresentar resultados diferentes.

Alimentação, atividade física, sono e condições metabólicas influenciam essa resposta. Além disso, características biológicas e genéticas também podem participar do processo.

Um estudo publicado em 2026 na revista Nature analisou 27.885 pessoas que utilizaram medicamentos agonistas do receptor de GLP-1.

Os pesquisadores identificaram uma variante no gene GLP1R associada à resposta ao tratamento. A estimativa apontou uma diferença de aproximadamente 0,76 quilo na perda de peso por cópia da variante.

No entanto, essa associação não permite prever quanto uma pessoa específica perderá de peso. Os resultados mostram uma relação observada no grupo estudado, não uma previsão individual.

5. O DNA indica qual medicamento para obesidade funcionará melhor?

Mito. Ainda não existe um teste genético capaz de indicar sozinho qual medicamento produzirá o melhor resultado para cada pessoa.

Pesquisas já identificaram variantes associadas à resposta aos agonistas do receptor de GLP-1. Contudo, essas descobertas ainda não permitem escolher um tratamento individual apenas com base no DNA.

Uma pesquisa publicada em 2025 na revista Nature Medicine, com 10.960 participantes, avaliou fatores genéticos relacionados à resposta a esses medicamentos.

Os resultados apontaram impacto limitado dessas características sobre as diferenças na perda de peso entre os participantes.

Portanto, a escolha do tratamento precisa considerar a avaliação clínica e as condições individuais. A genética pode contribuir para as pesquisas, mas ainda não substitui essa análise.

6. O organismo mantém uma memória da obesidade após o emagrecimento?

Verdade, segundo evidências científicas ainda em investigação.

Um estudo publicado na revista Nature identificou alterações persistentes na atividade de células do tecido adiposo humano após a perda de peso.

Os pesquisadores também observaram mudanças epigenéticas persistentes nos adipócitos de camundongos. Essas células armazenam gordura no organismo.

Nos animais, as alterações estiveram associadas a uma recuperação mais rápida do peso após nova exposição a uma dieta rica em gordura.

É importante diferenciar os resultados. Em humanos, o estudo identificou alterações celulares que permaneceram após o emagrecimento. Já a relação mais direta entre memória epigenética e recuperação do peso apareceu nos modelos animais.

A epigenética envolve mudanças na maneira como os genes são ativados ou desativados. Diferentemente das mutações, essas alterações não modificam a sequência do DNA.

O que essas descobertas mudam no controle do peso?

As pesquisas mostram que a obesidade envolve mecanismos complexos e não pode ser explicada apenas por escolhas individuais.

A genética ajuda a compreender diferenças entre organismos, mas não determina sozinha o desenvolvimento da doença ou a resposta aos tratamentos.

Além disso, o peso corporal não representa, isoladamente, a saúde metabólica. Por isso, a avaliação deve considerar diferentes indicadores clínicos.

Os avanços da medicina de precisão podem ampliar o conhecimento sobre essas diferenças. Ainda assim, o acompanhamento individualizado continua essencial para orientar o cuidado.