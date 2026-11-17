A obesidade na infância e na adolescência pode trazer consequências que vão além do excesso de peso. Um estudo publicado na revista científica BMJ Global Health identificou uma relação entre essa condição e o maior risco de anemia por deficiência de ferro.

A pesquisa chama a atenção para um problema nutricional que pode passar despercebido: mesmo crianças que consomem grandes quantidades de alimentos podem apresentar falta de nutrientes essenciais.

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O ferro participa do transporte de oxigênio pelo organismo e contribui para a imunidade, a memória e o desenvolvimento. Portanto, sua deficiência pode comprometer diferentes funções do corpo durante uma fase importante do crescimento.

Por que a obesidade aumenta o risco de anemia em crianças?

Pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino Unido, analisaram estudos realizados em 44 países. A meta-análise identificou uma associação entre excesso de peso e deficiência de ferro em crianças e adolescentes.

Uma das explicações envolve a inflamação provocada pelo excesso de gordura corporal. Esse processo pode reduzir a absorção e o aproveitamento do ferro pelo organismo.

Além disso, a alimentação desequilibrada contribui para o problema. Crianças que consomem muitos produtos ultraprocessados podem ingerir calorias em excesso, mas não receber quantidades adequadas de vitaminas e minerais.

Essa situação recebe o nome de fome oculta. O termo descreve a deficiência de nutrientes importantes mesmo quando a alimentação fornece energia suficiente ou até em excesso.

Quais são os sintomas da falta de ferro na infância?

O ferro é fundamental para a produção de hemoglobina, proteína presente nos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio pelo organismo.

Quando o organismo não recebe ou não aproveita quantidades suficientes desse mineral, pode desenvolver anemia por deficiência de ferro.

Entre os possíveis sinais estão:

Cansaço e fadiga;

Irritabilidade;

Dor de cabeça;

Dificuldade de concentração;

Prejuízos à memória.

Além disso, a deficiência de ferro pode comprometer a imunidade e o desenvolvimento infantil. Por isso, a identificação precoce ajuda a evitar consequências durante o crescimento.

Como a alimentação influencia o risco de obesidade e anemia?

O consumo frequente de ultraprocessados pode favorecer simultaneamente o ganho de peso e a deficiência nutricional.

Esses produtos geralmente concentram açúcares e gorduras, enquanto oferecem menos nutrientes importantes. Consequentemente, podem ocupar o espaço de alimentos que fornecem ferro e outros minerais.

Entre as fontes alimentares de ferro estão:

Carnes;

Feijão;

Vegetais verde-escuros.

Por outro lado, frutas, hortaliças e grãos integrais contribuem para uma alimentação variada e equilibrada.

A introdução alimentar, iniciada por volta dos seis meses, representa uma oportunidade importante para apresentar diferentes alimentos. Além disso, a participação da família ajuda a construir hábitos que podem acompanhar a criança ao longo da vida.

Como prevenir a obesidade e a deficiência de ferro na infância?

A prevenção exige atenção à alimentação, à atividade física e aos hábitos cotidianos. Nesse processo, o envolvimento familiar faz diferença.

Confira algumas medidas importantes:

Ofereça refeições variadas, com frutas, verduras, legumes e fontes de ferro.

Incentive o consumo de feijão e outros alimentos nutritivos.

Reduza a frequência de produtos ultraprocessados.

Estimule brincadeiras e atividades físicas adequadas à idade.

Evite refeições diante da televisão.

Estabeleça limites para o uso de celulares, computadores e outros dispositivos.

O tempo de tela também merece atenção. Segundo as orientações citadas na reportagem original, crianças de 6 a 10 anos devem limitar esse período a duas horas diárias. Para adolescentes, a recomendação apresentada é de até três horas.

Além disso, escolas, famílias e políticas públicas podem contribuir para ampliar o acesso a espaços seguros para atividades físicas.

Quais problemas a obesidade pode provocar na infância?

O excesso de peso durante a infância e a adolescência pode aumentar o risco de diferentes problemas de saúde.

Entre as condições associadas estão:

Diabetes;

Doenças cardiovasculares;

Esteatose hepática, conhecida como gordura no fígado;

Refluxo gastroesofágico;

Problemas nos ossos e nas articulações;

Alterações na postura;

Apneia do sono.

Além desses riscos, a associação entre obesidade e deficiência de ferro reforça a importância de avaliar a qualidade da alimentação, não apenas a quantidade de comida consumida.

Portanto, o cuidado com a saúde infantil precisa considerar o equilíbrio nutricional, o desenvolvimento e os hábitos familiares. A prevenção desde os primeiros anos ajuda a reduzir riscos e favorece uma vida mais saudável.