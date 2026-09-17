Olhos secos no ar-condicionado: quando é preciso se preocupar?
Ar seco pode acelerar a evaporação das lágrimas e deixar a córnea mais vulnerável. Saiba como proteger os olhos.
Dormir em um ambiente com ar-condicionado pode deixar os olhos mais secos. Em algumas situações, o ressecamento aumenta o desconforto e pode favorecer pequenas lesões na córnea. A córnea é a camada transparente que recobre a parte da frente dos olhos. Ela depende da lágrima para permanecer hidratada e protegida.
O tema ganhou atenção após a apresentadora Ana Maria Braga relatar um episódio de dor intensa nos olhos. Segundo seu relato, o problema ocorreu depois de dormir com o ar-condicionado ligado. Ela afirmou ter recebido atendimento médico e apresentado ressecamento e uma fissura na córnea.
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Ar-condicionado pode causar ressecamento e lesões na córnea?
O aparelho não provoca automaticamente uma lesão ocular. Entretanto, o ar seco pode acelerar a evaporação da lágrima e reduzir a proteção da superfície dos olhos.
Durante o sono, algumas pessoas também não fecham completamente as pálpebras. Nesse caso, o fluxo de ar pode atingir diretamente a superfície ocular por várias horas.
A combinação entre baixa umidade e exposição prolongada pode aumentar o ressecamento. Em pessoas mais suscetíveis, a córnea pode ficar mais vulnerável a pequenas lesões.
Por isso, o problema está mais relacionado às condições do ambiente e à exposição dos olhos do que ao aparelho em si.
Quais sintomas o olho seco pode provocar?
A redução da lubrificação pode causar sintomas bastante incômodos. Entre os mais comuns estão:
- ardência;
- sensação de areia ou corpo estranho;
- vermelhidão;
- lacrimejamento;
- desconforto;
- dor nos olhos.
O lacrimejamento pode parecer contraditório. Porém, o olho pode produzir lágrimas em resposta à irritação causada pelo ressecamento.
Quando o desconforto aparece repetidamente durante ou depois do uso do ar-condicionado, vale investigar a causa.
Por que os olhos podem piorar durante o sono?
Durante a noite, algumas pessoas mantêm pequenas áreas dos olhos expostas mesmo sem perceber.
Essa exposição facilita a evaporação da lágrima. O fluxo contínuo de ar pode intensificar ainda mais esse processo.
Por isso, algumas pessoas acordam com sensação de olhos grudados, ardência ou dificuldade para abrir as pálpebras.
A baixa umidade do ambiente também pode contribuir para a perda de hidratação da superfície ocular.
Como proteger os olhos ao dormir com ar-condicionado?
Algumas medidas simples podem reduzir a exposição ao ar seco:
Evite o fluxo de ar diretamente no rosto
Direcionar o aparelho para outra área do quarto reduz o contato contínuo do ar com os olhos.
Mantenha uma temperatura confortável
Temperaturas muito baixas podem tornar o ambiente mais desconfortável. O ideal é evitar condições que provoquem ressecamento excessivo.
Observe a umidade do quarto
Ambientes muito secos podem intensificar o desconforto ocular. Medidas para melhorar a umidade podem ajudar, especialmente durante períodos prolongados de climatização.
Procure avaliação se o problema persistir
Ressecamento frequente merece investigação. O oftalmologista pode identificar fatores que aumentam a secura ocular e orientar o tratamento adequado.
Quando a dor nos olhos exige atendimento?
Nem toda irritação representa uma lesão na córnea. Porém, alguns sinais precisam de avaliação oftalmológica.
Dor forte, vermelhidão persistente, sensibilidade à luz, sensação intensa de corpo estranho ou alteração da visão justificam procurar atendimento. Esses sintomas não devem ser atribuídos automaticamente ao ar-condicionado ou ao olho seco. Uma lesão na córnea pode precisar de tratamento específico. Por isso, reconhecer sinais de alerta ajuda a evitar complicações.
Também é importante evitar o uso de colírios por conta própria, especialmente quando existe dor ou alteração visual.
O ar-condicionado pode fazer parte da rotina sem necessariamente prejudicar os olhos. O cuidado está em evitar o contato direto do fluxo de ar e observar sintomas persistentes.
Quando surge dor intensa ou mudança na visão, a melhor conduta é buscar avaliação profissional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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