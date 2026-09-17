Falsos médicos criados por IA: como identificar vídeos perigosos

Um rosto com jaleco, voz convincente e linguagem médica pode parecer suficiente para transmitir autoridade. Na internet, porém, essa aparência não garante que exista um profissional real por trás do vídeo.

A inteligência artificial já consegue criar imagens, vozes e personagens digitais bastante realistas. Na área da saúde, essa tecnologia também passou a ser usada para produzir conteúdos que simulam médicos e outros especialistas.

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O alerta ganhou força em setembro. Uma análise do programa Saúde com Ciência, do Ministério da Saúde, identificou 97 perfis no YouTube que usavam inteligência artificial para simular profissionais de saúde. A análise considerou conteúdos publicados entre janeiro e julho de 2026.

Segundo o governo, alguns vídeos apresentavam promessas de cura e tratamentos sem comprovação científica. Parte dos perfis também divulgava produtos, livros digitais e serviços pagos. O conteúdo atingia especialmente o público idoso.

Como identificar um falso médico criado por IA?

O primeiro passo é desconfiar de conteúdos que prometem resultados garantidos ou soluções rápidas para doenças.

Expressões como “cura definitiva”, “tratamento que funciona para todos” e “médicos não querem que você saiba” indicam necessidade de checagem.

A aparência também não comprova a identidade. Jaleco, consultório, voz profissional e termos técnicos podem fazer parte de uma personagem criada digitalmente.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda observar possíveis sinais de manipulação. Entre eles estão movimentos artificiais dos lábios, gestos repetitivos e alterações pouco naturais na voz.

Outro indício aparece quando não existem registros confiáveis sobre a pessoa apresentada. Por isso, verificar a formação e o registro profissional ajuda a confirmar se aquele especialista realmente existe.

Por que esses vídeos podem colocar pacientes em risco?

O problema começa quando uma informação falsa interfere em uma decisão de saúde.

Uma pessoa pode adiar uma consulta, abandonar um tratamento ou adotar uma conduta sem avaliação individual. O risco aumenta quando o conteúdo apresenta medicamentos ou suplementos como soluções universais.

A Anvisa alerta que conteúdos produzidos com IA podem promover produtos irregulares ou falsificados. A agência também reforça que uma recomendação encontrada nas redes não considera necessariamente doenças preexistentes ou outros medicamentos utilizados pelo paciente.

Por isso, uma informação aparentemente convincente pode produzir consequências diferentes das esperadas.

O que verificar antes de confiar em um vídeo de saúde?

Antes de seguir uma recomendação, vale fazer uma checagem simples:

Quem produziu o conteúdo? Procure a autoria e a instituição responsável.

O profissional realmente existe? Verifique suas credenciais e registro profissional.

Há fontes científicas? Pesquise se a informação aparece em órgãos oficiais ou instituições reconhecidas.

Existe promessa de cura? Resultados garantidos exigem atenção redobrada.

O conteúdo tenta vender algo? A combinação entre informação de saúde e venda de produtos merece cuidado.

Outras fontes confirmam a informação? Compare o conteúdo com fontes independentes e confiáveis.

O Ministério da Saúde orienta a população a buscar informações em fontes confiáveis e permite denunciar conteúdos falsos nas próprias plataformas.

IA pode ser usada na medicina com segurança?

Sim. O problema não está na tecnologia em si, mas na forma como alguém utiliza seus recursos.

A inteligência artificial já pode apoiar diferentes atividades relacionadas à saúde. Entretanto, uma ferramenta digital não substitui a avaliação individual feita por um profissional habilitado.

Na avaliação do diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, o risco aparece quando a pessoa confunde uma ferramenta tecnológica com atendimento médico.

“IA pode fornecer informações incorretas, não reconhecer sinais de gravidade e levar ao atraso de diagnósticos ou ao uso inadequado de medicamentos”, afirma.

Segundo ele, a tecnologia pode contribuir para a educação em saúde e também apoiar profissionais. Porém, não deve assumir o papel de uma falsa autoridade médica.

A regra mais segura continua simples: um vídeo pode informar, mas não deve decidir sozinho o tratamento de uma pessoa.

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