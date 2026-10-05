Outubro Rosa: o cuidado com a mulher continua após o tratamento

O fim do tratamento do câncer de mama representa uma etapa importante, mas nem sempre encerra os desafios vividos pela mulher. As marcas deixadas pela doença podem continuar no corpo e também afetar emoções, autoestima e relacionamentos.

Cirurgias, quimioterapia, radioterapia e tratamentos hormonais podem provocar mudanças que alteram a relação com o próprio corpo. Cicatrizes, retirada parcial ou total da mama, queda de cabelo e alterações hormonais estão entre essas transformações.

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Por isso, a recuperação não envolve apenas acompanhar a ausência da doença. Ela também inclui ajudar a mulher a retomar sua rotina e cuidar da saúde física e emocional.

O que muda no corpo depois do câncer de mama?

O tratamento pode modificar a aparência e a percepção que a mulher tem de si mesma. A cicatriz, por exemplo, pode funcionar como uma lembrança constante do período vivido.

Essas mudanças podem interferir na autoestima, na vida social e nos relacionamentos. Por isso, a imagem corporal não deve ser tratada apenas como uma questão estética.

Cada mulher reage de uma maneira. Algumas conseguem se adaptar rapidamente às mudanças. Outras precisam de mais tempo e apoio para reconstruir a relação com o próprio corpo.

O acompanhamento após o tratamento pode ajudar nesse processo e identificar necessidades que não aparecem nos exames de rotina.

Por que a sexualidade pode mudar após o tratamento?

A vida sexual também pode sofrer alterações durante ou depois do tratamento. Mudanças hormonais podem provocar ressecamento vaginal, desconforto ou dor durante a relação e redução da libido em algumas mulheres.

Esses efeitos não aparecem necessariamente em todas as pacientes. Além disso, podem variar conforme o tipo de câncer, o tratamento utilizado, a idade e outras características individuais.

Por isso, dor ou desconforto durante a relação não precisam ser encarados como consequências inevitáveis do tratamento.

A mulher pode conversar sobre esses sintomas com a equipe de saúde. A avaliação individual permite identificar alternativas para melhorar o conforto e a qualidade de vida.

O medo da doença voltar pode continuar?

Sim. Mesmo depois do fim da quimioterapia, da radioterapia ou da cirurgia, algumas mulheres continuam preocupadas com uma possível volta do câncer.

Consultas e exames de acompanhamento podem aumentar essa ansiedade. Até sintomas comuns do cotidiano podem provocar medo de recorrência.

Esse sentimento pode fazer parte da experiência de quem enfrentou uma doença grave. Entretanto, quando se torna intenso, persistente ou começa a atrapalhar a rotina, merece atenção.

O acompanhamento psicológico ou psiquiátrico pode ajudar quando o sofrimento emocional compromete atividades, relacionamentos ou bem-estar.

É preciso ser forte o tempo todo?

A ideia de que a mulher precisa manter uma postura positiva durante todo o tratamento também pode gerar pressão.

O fim do tratamento não significa que medo, tristeza ou insegurança desapareçam imediatamente. A recuperação emocional pode acontecer em um ritmo diferente da recuperação física.

Por isso, não existe obrigação de demonstrar força o tempo inteiro. Reconhecer sentimentos difíceis também faz parte do processo de recuperação.

Buscar apoio de pessoas de confiança e conversar com profissionais de saúde pode ajudar a enfrentar essa fase.

Quais problemas devem ser levados à consulta?

Mudanças na autoestima, dor durante a relação, alterações na libido e sofrimento emocional merecem espaço nas consultas de acompanhamento.

A mulher pode conversar sobre essas questões com os profissionais que acompanham sua recuperação. Quando necessário, a equipe pode encaminhar para psicologia, psiquiatria, fisioterapia pélvica ou atendimento especializado em saúde sexual.

Esses cuidados ajudam a olhar para a mulher de forma integral, e não apenas para o histórico do tumor.

Durante o Outubro Rosa, falar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento continua importante. Porém, a campanha também pode ampliar o olhar para o período que vem depois.

O cuidado não termina quando o tratamento acaba. Recuperar a confiança no próprio corpo, cuidar da saúde mental e retomar a vida afetiva também fazem parte da qualidade de vida após o câncer de mama.