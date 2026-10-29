Ozempic e Wegovy: suplementos podem trazer riscos durante o tratamento

Náuseas, constipação, cansaço e desconfortos digestivos estão entre os efeitos colaterais que podem acompanhar o uso de medicamentos para emagrecer. Para aliviar esses sintomas, muitos usuários de Ozempic e Wegovy passaram a consumir vitaminas, proteínas, fibras e outros suplementos alimentares.

Uma pesquisa do Nutrition Business Journal, dos Estados Unidos, aponta que quase metade dos usuários de medicamentos à base de GLP-1 começou a tomar novos suplementos após iniciar o tratamento. Apesar da popularidade desses produtos, especialistas alertam para a falta de comprovação científica de alguns benefícios e para os riscos do consumo sem orientação adequada.

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O problema ganha dimensão com a influência das redes sociais, onde criadores de conteúdo divulgam produtos que prometem melhorar os resultados do emagrecimento e reduzir os efeitos indesejados dos medicamentos.

Por que usuários de Ozempic e Wegovy recorrem a suplementos?

Medicamentos como Ozempic e Wegovy, fabricados pela Novo Nordisk, atuam sobre o GLP-1, um hormônio envolvido na regulação do apetite e da glicose no sangue.

Esses medicamentos ajudam no controle do diabetes tipo 2 e, conforme a indicação e a formulação, no tratamento da obesidade. Entretanto, podem provocar efeitos adversos, como náuseas, vômitos, constipação e diarreia.

Além disso, a redução do apetite pode dificultar o consumo de quantidades adequadas de alimentos e nutrientes. Por isso, alguns pacientes procuram suplementos para complementar a alimentação ou aliviar desconfortos.

Segundo o Nutrition Business Journal, probióticos, proteínas e fibras estão entre os produtos mais procurados por usuários desses medicamentos.

Uma pesquisa do Boston Consulting Group realizada em 2026 também identificou que consumidores que utilizam GLP-1 gastam cerca de 20% a mais com proteínas, fibras e colágeno do que antes do tratamento.

No entanto, a popularidade desses produtos não comprova que eles sejam necessários ou eficazes para todas as pessoas.

Quais são os riscos de tomar suplementos por conta própria?

Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA) não exige aprovação prévia para a maioria dos suplementos alimentares, como acontece com os medicamentos.

Isso dificulta a avaliação antecipada da segurança e da eficácia de muitos produtos. Além disso, a composição, a qualidade e as evidências científicas variam entre as marcas.

Segundo especialistas ouvidos pela Reuters, consumidores podem ter dificuldade para identificar os ingredientes presentes em determinados suplementos e avaliar os riscos associados ao consumo.

Outro problema envolve a publicidade nas redes sociais. Influenciadores podem divulgar produtos com base na própria experiência, sem apresentar evidências suficientes para sustentar as alegações de saúde.

Portanto, um relato positivo na internet não garante que o mesmo produto funcione para outras pessoas ou seja seguro durante o tratamento.

Proteínas, fibras e vitaminas são sempre necessárias?

Não. A necessidade de suplementação depende da alimentação, das condições de saúde e das características individuais de cada paciente.

As proteínas ajudam a preservar a massa muscular, enquanto as fibras contribuem para o funcionamento intestinal. Já as vitaminas e os minerais participam de diferentes processos essenciais ao organismo.

Entretanto, o consumo indiscriminado pode provocar efeitos adversos, interações com medicamentos e ingestão excessiva de determinados nutrientes.

No caso das fibras, por exemplo, o aumento do consumo exige atenção à hidratação e à tolerância digestiva. Pessoas com constipação ou outros sintomas gastrointestinais precisam avaliar a melhor estratégia para cada situação.

Por isso, a escolha dos suplementos deve considerar as necessidades nutricionais e os possíveis efeitos sobre o tratamento.

Como evitar problemas durante o uso de medicamentos para emagrecer?

Quem utiliza Ozempic, Wegovy ou outros medicamentos à base de GLP-1 deve adotar alguns cuidados:

Converse com a equipe de saúde: relate os efeitos colaterais antes de iniciar qualquer suplemento.

Priorize uma alimentação equilibrada : procure consumir proteínas, fibras, vitaminas e minerais em quantidades adequadas.

procure consumir proteínas, fibras, vitaminas e minerais em quantidades adequadas. Desconfie de promessas nas redes sociais: experiências pessoais não substituem evidências científicas.

Confira a procedência dos produtos: verifique a composição, a regularização sanitária e as orientações de uso.

Não tente mascarar sintomas persistentes: náuseas intensas, vômitos frequentes ou fraqueza importante exigem avaliação profissional.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece regras para a composição, a rotulagem e as alegações de suplementos alimentares.

O acompanhamento profissional ajuda a identificar deficiências nutricionais, avaliar sintomas e determinar se a suplementação realmente faz sentido.

Embora vitaminas, proteínas e fibras possam ter utilidade em situações específicas, elas não substituem uma alimentação adequada nem corrigem automaticamente os efeitos colaterais dos medicamentos.

O objetivo deve ser conduzir o tratamento com segurança, preservar a saúde muscular e nutricional e evitar gastos com produtos sem benefícios comprovados.