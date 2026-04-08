Ozempic vs Mounjaro: por que essa comparação importa?

Nos últimos anos, Ozempic e Mounjaro ganharam destaque no tratamento do diabetes tipo 2. Ao mesmo tempo, ambos chamaram atenção pelo efeito na perda de peso.

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Embora pertençam à mesma classe, esses medicamentos apresentam diferenças relevantes. Portanto, entender como cada um atua ajuda a esclarecer resultados e riscos.

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Como cada medicamento funciona

Inicialmente, o Ozempic atua como agonista de GLP-1. Ou seja, ele imita um hormônio que regula a glicose e o apetite.

Com isso, ele estimula a liberação de insulina, reduz o glucagon e retarda o esvaziamento gástrico. Consequentemente, o paciente sente menos fome e mantém a glicemia mais estável.

Por outro lado, o Mounjaro apresenta ação dupla. Ele ativa GLP-1 e GIP simultaneamente. Dessa forma, ele potencializa o controle metabólico. Além disso, essa combinação intensifica a resposta do organismo à alimentação. Assim, o medicamento amplia o efeito sobre o peso e a glicose.

Diferenças na eficácia clínica

Estudos clínicos mostram resultados consistentes para ambos. Ainda assim, existem diferenças importantes nos números.

Controle glicêmico: Ozempic reduz a HbA1c entre 1% e 1,5%. Mounjaro pode ultrapassar 2% em doses maiores.

Perda de peso: Ozempic promove redução entre 5% e 10%. Mounjaro pode superar 15% em alguns casos.

Potência geral: Ozempic apresenta efeito estável e consolidado. Mounjaro mostra resposta mais intensa em diversos estudos.



Portanto, o perfil do paciente define a escolha mais adequada.

Efeitos colaterais e riscos

Ambos os medicamentos compartilham efeitos semelhantes. No início, pacientes relatam sintomas gastrointestinais:

Náuseas e vômitos

Diarreia ou constipação

Dor abdominal

Redução do apetite

Em seguida, alguns riscos exigem atenção contínua:

Possível pancreatite

Problemas na vesícula biliar

Alterações metabólicas

Perda de massa magra

Por isso, o acompanhamento médico se torna indispensável durante todo o tratamento.

Automedicação: risco crescente

Atualmente, muitas pessoas utilizam esses medicamentos para fins estéticos. No entanto, esse uso sem orientação médica aumenta riscos.

Sem acompanhamento, o paciente pode usar doses inadequadas. Além disso, ele pode ignorar contraindicações importantes. Portanto, profissionais de saúde devem avaliar cada caso individualmente.

Qual escolher: decisão depende do paciente

Na prática clínica, médicos analisam vários fatores antes de indicar o tratamento:

Condição geral de saúde

Nível de glicose

Presença de obesidade

Histórico cardiovascular

Tolerância a efeitos colaterais

Dessa forma, a escolha não segue um padrão único. Cada organismo responde de maneira diferente.

Com base em informações do portal Terra.