Ozempic vs Mounjaro: por que essa comparação importa?
Ozempic e Mounjaro controlam glicose e peso, mas atuam de formas diferentes.
Nos últimos anos, Ozempic e Mounjaro ganharam destaque no tratamento do diabetes tipo 2. Ao mesmo tempo, ambos chamaram atenção pelo efeito na perda de peso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Embora pertençam à mesma classe, esses medicamentos apresentam diferenças relevantes. Portanto, entender como cada um atua ajuda a esclarecer resultados e riscos.
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Como cada medicamento funciona
Inicialmente, o Ozempic atua como agonista de GLP-1. Ou seja, ele imita um hormônio que regula a glicose e o apetite.
Com isso, ele estimula a liberação de insulina, reduz o glucagon e retarda o esvaziamento gástrico. Consequentemente, o paciente sente menos fome e mantém a glicemia mais estável.
Por outro lado, o Mounjaro apresenta ação dupla. Ele ativa GLP-1 e GIP simultaneamente. Dessa forma, ele potencializa o controle metabólico. Além disso, essa combinação intensifica a resposta do organismo à alimentação. Assim, o medicamento amplia o efeito sobre o peso e a glicose.
Diferenças na eficácia clínica
Estudos clínicos mostram resultados consistentes para ambos. Ainda assim, existem diferenças importantes nos números.
- Controle glicêmico:
- Ozempic reduz a HbA1c entre 1% e 1,5%.
- Mounjaro pode ultrapassar 2% em doses maiores.
- Perda de peso:
- Ozempic promove redução entre 5% e 10%.
- Mounjaro pode superar 15% em alguns casos.
- Potência geral:
- Ozempic apresenta efeito estável e consolidado.
- Mounjaro mostra resposta mais intensa em diversos estudos.
Portanto, o perfil do paciente define a escolha mais adequada.
Efeitos colaterais e riscos
Ambos os medicamentos compartilham efeitos semelhantes. No início, pacientes relatam sintomas gastrointestinais:
- Náuseas e vômitos
- Diarreia ou constipação
- Dor abdominal
- Redução do apetite
Em seguida, alguns riscos exigem atenção contínua:
- Possível pancreatite
- Problemas na vesícula biliar
- Alterações metabólicas
- Perda de massa magra
Por isso, o acompanhamento médico se torna indispensável durante todo o tratamento.
Automedicação: risco crescente
Atualmente, muitas pessoas utilizam esses medicamentos para fins estéticos. No entanto, esse uso sem orientação médica aumenta riscos.
Sem acompanhamento, o paciente pode usar doses inadequadas. Além disso, ele pode ignorar contraindicações importantes. Portanto, profissionais de saúde devem avaliar cada caso individualmente.
Qual escolher: decisão depende do paciente
Na prática clínica, médicos analisam vários fatores antes de indicar o tratamento:
- Condição geral de saúde
- Nível de glicose
- Presença de obesidade
- Histórico cardiovascular
- Tolerância a efeitos colaterais
Dessa forma, a escolha não segue um padrão único. Cada organismo responde de maneira diferente.
Com base em informações do portal Terra.
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