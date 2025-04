Pediatra reforça a importância da vacinação infantil

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tem início em 07 de abril, com o objetivo de imunizar 90% dos grupos prioritários. Entre esses grupos, destacam-se as crianças de seis meses a menores de seis anos. A vacinação infantil contra a gripe é essencial para proteger esse público contra complicações graves causadas pelo vírus.

Por que a vacinação é fundamental para as crianças?

O pediatra da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS) enfatiza que a imunização infantil é a forma mais eficaz de prevenção contra a Influenza. Crianças, especialmente as de menor idade, estão mais suscetíveis a desenvolver formas graves da doença. A vacinação não apenas protege a criança, mas também contribui para a imunização coletiva, reduzindo a disseminação do vírus.

Benefícios comprovados da vacina contra a influenza

Estudos demonstram que a vacina contra a gripe reduz significativamente o risco de hospitalizações e complicações graves. Além disso, ela contribui para a proteção dos idosos e pessoas com doenças crônicas, que podem ser mais vulneráveis à Influenza. Portanto, vacinar as crianças é um ato de responsabilidade não só para com elas, mas também para a comunidade em geral.

Combate à desinformação e incentivo à participação

A SPRS alerta para a circulação de informações errôneas sobre a vacinação. Muitas notícias falsas podem gerar receio nos pais e responsáveis, afastando-os da campanha. A Sociedade de Pediatria, portanto, reforça a importância de buscar fontes confiáveis e de se vacinar para garantir a proteção das crianças e da população como um todo.

Não perca a oportunidade de proteger seu filho

A imunização contra a Influenza é uma medida simples, mas poderosa. A vacina está disponível nos postos de saúde e a adesão é gratuita. Ao vacinar seu filho, você contribui para a proteção dele e de toda a comunidade. Não deixe para depois: leve seu filho para tomar a vacina a partir de 07 de abril e ajude a alcançar a meta de imunizar 90% das crianças em seu grupo prioritário.

