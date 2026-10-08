Unimed Sul Capixaba sobe oito posições no ranking GPTW nacional

A Unimed Sul Capixaba conquistou espaço entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil e avançou no ranking nacional do Great Place to Work (GPTW). Em 2026, a cooperativa alcançou a 24ª posição entre as grandes empresas, oito colocações acima do resultado obtido no ano anterior.

O anúncio ocorreu em 6 de outubro, durante a cerimônia da 30ª edição do ranking nacional, em São Paulo. A conquista reforça a presença da cooperativa entre as organizações reconhecidas pelas práticas de gestão de pessoas e pela qualidade do ambiente de trabalho.

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Além do resultado nacional, a instituição conquistou outras duas posições de destaque em 2026. No ranking GPTW Saúde, ficou em quarto lugar entre as grandes empresas do setor no país. Já no Espírito Santo, alcançou o primeiro lugar entre médias e grandes empresas pelo quinto ano consecutivo.

Unimed Sul Capixaba avança no ranking das melhores empresas

A evolução nacional marca o segundo ano consecutivo da cooperativa entre as grandes empresas reconhecidas pelo GPTW. Em 2025, a Unimed Sul Capixaba estreou nessa categoria na 32ª posição. Agora, ocupa o 24º lugar entre as 86 organizações reconhecidas.

O ranking avalia empresas de diferentes setores e considera a experiência dos profissionais no ambiente de trabalho. A metodologia analisa fatores como confiança, respeito, credibilidade, imparcialidade, orgulho e relacionamento entre colegas.

Além disso, o levantamento considera práticas de gestão e aspectos da cultura organizacional. Dessa forma, os resultados ajudam a identificar como os colaboradores percebem as relações profissionais e o ambiente em que trabalham.

Reconhecimento destaca a experiência dos colaboradores

Para a diretora vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, que participou da cerimônia em São Paulo, a conquista reflete o esforço coletivo das equipes.

“Estar presente nesse momento e ver a Unimed Sul Capixaba sendo reconhecida entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil é motivo de muito orgulho. Esse resultado representa o trabalho de muitas pessoas e a construção de um ambiente em que os colaboradores se sintam valorizados, respeitados e parte da cooperativa”, afirma.

A executiva também destaca a evolução no ranking nacional como incentivo para aprimorar as práticas internas e fortalecer a valorização dos profissionais.

Cooperativa reúne mais de 1.200 colaboradores no Sul do ES

A Unimed Sul Capixaba conta com mais de 1.200 colaboradores e atua em 30 municípios do Sul do Espírito Santo. As equipes reúnem profissionais de diferentes áreas, que participam das operações da cooperativa e dos serviços oferecidos aos clientes.

Nesse contexto, o reconhecimento do GPTW destaca a percepção dos trabalhadores sobre a organização e as práticas adotadas pela gestão.

Os três resultados conquistados em 2026 ampliam a presença da cooperativa nos rankings de melhores empresas para trabalhar. Ao mesmo tempo, reforçam a importância do ambiente profissional e das relações de confiança para a experiência de quem integra a instituição.