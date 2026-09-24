Perda de massa muscular pode aumentar risco de quedas e fraturas
A redução da força muscular pode comprometer equilíbrio e mobilidade, aumentando a vulnerabilidade a quedas e fraturas.
A perda de massa muscular vai além da redução da força. É importante entender a relação entre perda de massa muscular e risco de quedas. Com o tempo, ela também pode comprometer o equilíbrio, a estabilidade e a capacidade de reação do corpo.
Esse quadro merece atenção especialmente com o avanço da idade. A sarcopenia, caracterizada pela perda progressiva de massa e força muscular, pode dificultar tarefas simples e aumentar a vulnerabilidade a quedas.
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Como a perda muscular aumenta o risco de quedas?
Quando os músculos perdem força, principalmente os das pernas, o corpo pode ter mais dificuldade para controlar os movimentos.
Assim, uma pessoa pode demorar mais para reagir diante de um tropeço ou desequilíbrio. Como resultado, aumenta a possibilidade de queda e de lesões.
O problema também pode criar um ciclo difícil de interromper. Depois de uma fratura, por exemplo, a redução dos movimentos durante a recuperação favorece uma nova perda muscular.
Com menos força, a retomada da mobilidade pode se tornar mais difícil. Por isso, identificar sinais de enfraquecimento antes de uma queda ajuda a preservar a autonomia.
Por que a fratura de quadril merece atenção?
A fratura de quadril está entre as consequências mais preocupantes de uma queda, sobretudo quando existe também fragilidade óssea.
A lesão pode reduzir bastante a mobilidade durante a recuperação. Esse impacto tende a ser maior quando a pessoa já apresentava pouca força muscular antes do acidente.
Por isso, preservar a musculatura também contribui para manter a capacidade de realizar atividades cotidianas e enfrentar situações de desequilíbrio.
Quais sinais podem indicar perda de força muscular?
Algumas mudanças aparecem durante tarefas comuns. Entre os sinais que merecem atenção estão:
- dificuldade para levantar de uma cadeira;
- maior esforço para subir escadas;
- dificuldade para carregar objetos;
- redução da capacidade de caminhar por distâncias antes confortáveis.
Essas alterações não significam necessariamente sarcopenia. No entanto, podem indicar redução da capacidade muscular e merecem avaliação.
Como preservar a força e reduzir o risco de quedas?
A prevenção envolve cuidar da força, do equilíbrio e da mobilidade. Nesse contexto, exercícios de fortalecimento podem fazer parte da rotina.
A alimentação adequada também integra os cuidados com a musculatura. Entretanto, a escolha das atividades e das estratégias alimentares deve considerar as condições individuais.
Por isso, a orientação profissional ajuda a definir uma rotina segura e compatível com as necessidades de cada pessoa.
Identificar a perda de força antes de uma queda permite agir de forma preventiva. Dessa maneira, é possível preservar a mobilidade e reduzir o risco de consequências mais graves após um acidente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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