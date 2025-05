Perigo: alimentos ultraprocessados afetam saúde e viciam paladar

Os alimentos ultraprocessados dominam prateleiras e rotinas. Embora práticos, oferecem riscos graves à saúde, segundo especialistas. De acordo com Carlos Augusto Monteiro, professor da USP e pesquisador do Nupens, a indústria desses produtos segue o mesmo padrão da indústria do tabaco. Por isso, defende que ela seja tratada com o mesmo rigor.

O que são alimentos ultraprocessados?

Conforme nutricionistas, esses produtos são criados com ingredientes extraídos ou sintetizados em laboratório. Entre os principais componentes, estão:

Óleos refinados

Açúcar e amido modificados

Aromatizantes e emulsificantes

Corantes e conservantes artificiais

Esses alimentos passam, dessa forma, por processos intensos, que eliminam fibras, vitaminas e minerais naturais. Em contrapartida, ganham aditivos para durar mais, ter sabor forte e gerar repetição de consumo.

Por que causam vício?

A alta concentração de açúcar, gordura ruim e sódio ativa centros de prazer no cérebro. Assim, cria-se um ciclo de dependência alimentar. O paladar se acostuma e exige, desse modo, sabores cada vez mais intensos, o que prejudica escolhas saudáveis.

Quais doenças esses alimentos causam?

O consumo frequente está relacionado ao aumento de doenças crônicas. Entre elas:

Obesidade e sobrepeso

Diabetes tipo 2

Hipertensão arterial

Doenças cardiovasculares

Câncer e síndrome metabólica

Problemas hepáticos, como gordura no fígado

Distúrbios emocionais, como depressão e ansiedade

Quais são os mais consumidos?

Esses são os principais vilões do dia a dia:

Refrigerantes

Biscoitos recheados

Macarrão instantâneo

Salsichas e embutidos

Pães industrializados

Bolos prontos e misturas

Sorvetes e salgadinhos

Cereais matinais adoçados

Barrinhas com alto teor de açúcar

Mesmo comuns, esses alimentos oferecem riscos sérios. Reduzir o consumo diário é essencial para preservar a saúde física e mental.