Pílula anticoncepcional masculina avança para testes em humanos
Pesquisadores desenvolvem uma pílula anticoncepcional masculina de ação temporária que avançará para estudos de segurança em humanos.
Uma pílula anticoncepcional masculina de ação temporária pode ampliar as opções de planejamento familiar no futuro. A proposta é permitir que homens utilizem um método não hormonal antes da relação sexual, sem comprometer a fertilidade por períodos prolongados.
Pesquisadores da Weill Cornell Medicine, nos Estados Unidos, desenvolvem um medicamento experimental que bloqueia temporariamente a movimentação dos espermatozoides. Em outubro de 2026, o projeto recebeu US$ 8,2 milhões do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano dos Estados Unidos (NICHD) para avançar nas etapas de desenvolvimento e avaliação de segurança.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Apesar dos resultados promissores em estudos pré-clínicos, a pílula ainda não está disponível para uso humano. A próxima etapa prevê um ensaio clínico de fase 1, que avaliará a segurança do composto em voluntários.
Como funciona a pílula anticoncepcional masculina?
O medicamento atua sobre uma enzima chamada adenilil ciclase solúvel, conhecida pela sigla sAC. Essa substância participa dos processos que permitem aos espermatozoides desenvolver a capacidade de se movimentar e fecundar um óvulo.
Ao bloquear temporariamente a enzima, o composto impede que os espermatozoides nadem adequadamente. Dessa forma, a pesquisa busca evitar a fecundação sem interferir diretamente na produção dos hormônios sexuais masculinos.
A proposta também se diferencia de outros métodos experimentais que exigem uso diário ou tratamentos de ação prolongada.
Quanto tempo dura o efeito?
Segundo a equipe da Weill Cornell Medicine, a proposta é que o homem tome a pílula cerca de 30 minutos antes da relação sexual. O efeito anticoncepcional pretendido deve durar entre seis e oito horas.
Depois desse intervalo, os pesquisadores esperam que a capacidade reprodutiva retorne ao estado habitual. No entanto, os cientistas ainda precisam confirmar a duração e a reversibilidade do efeito em seres humanos.
O que os estudos já descobriram?
Em 2023, uma pesquisa publicada na revista científica Nature Communications demonstrou que a inibição da enzima sAC impediu temporariamente a fertilização em camundongos.
Os pesquisadores observaram que o composto reduziu a mobilidade dos espermatozoides e que o efeito desapareceu após algumas horas. Os animais recuperaram a fertilidade, o que demonstrou o potencial dessa estratégia contraceptiva.
Entretanto, resultados obtidos em animais não garantem os mesmos efeitos em seres humanos. Por isso, novas pesquisas precisam avaliar possíveis reações adversas, a dose adequada e a eficácia do medicamento.
Quando a pílula poderá chegar ao mercado?
O financiamento anunciado em outubro permitirá desenvolver os estudos de toxicidade e segurança necessários para iniciar os testes clínicos em humanos.
Na primeira fase, os pesquisadores pretendem avaliar a tolerabilidade do medicamento, monitorar possíveis efeitos adversos e verificar se a ação sobre os espermatozoides ocorre de maneira temporária.
Somente após resultados satisfatórios e o cumprimento das exigências regulatórias o projeto poderá avançar para outras etapas de avaliação. Portanto, ainda não existe uma previsão confirmada para a chegada da pílula às farmácias.
Como a novidade pode mudar o planejamento familiar?
Atualmente, os principais métodos anticoncepcionais masculinos disponíveis incluem a camisinha e a vasectomia. A primeira também ajuda a prevenir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), enquanto a segunda envolve um procedimento cirúrgico.
Uma pílula masculina reversível poderia ampliar as alternativas para homens e casais, além de favorecer a divisão das responsabilidades contraceptivas.
Ainda assim, o novo medicamento precisará demonstrar segurança e eficácia antes de se tornar uma opção de uso cotidiano. Até lá, a camisinha continua sendo importante para reduzir o risco de ISTs, e o planejamento contraceptivo deve considerar métodos comprovados.
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