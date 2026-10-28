Pílula anticoncepcional masculina avança para testes em humanos

Uma pílula anticoncepcional masculina de ação temporária pode ampliar as opções de planejamento familiar no futuro. A proposta é permitir que homens utilizem um método não hormonal antes da relação sexual, sem comprometer a fertilidade por períodos prolongados.

Pesquisadores da Weill Cornell Medicine, nos Estados Unidos, desenvolvem um medicamento experimental que bloqueia temporariamente a movimentação dos espermatozoides. Em outubro de 2026, o projeto recebeu US$ 8,2 milhões do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano dos Estados Unidos (NICHD) para avançar nas etapas de desenvolvimento e avaliação de segurança.

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Apesar dos resultados promissores em estudos pré-clínicos, a pílula ainda não está disponível para uso humano. A próxima etapa prevê um ensaio clínico de fase 1, que avaliará a segurança do composto em voluntários.

Como funciona a pílula anticoncepcional masculina?

O medicamento atua sobre uma enzima chamada adenilil ciclase solúvel, conhecida pela sigla sAC. Essa substância participa dos processos que permitem aos espermatozoides desenvolver a capacidade de se movimentar e fecundar um óvulo.

Ao bloquear temporariamente a enzima, o composto impede que os espermatozoides nadem adequadamente. Dessa forma, a pesquisa busca evitar a fecundação sem interferir diretamente na produção dos hormônios sexuais masculinos.

A proposta também se diferencia de outros métodos experimentais que exigem uso diário ou tratamentos de ação prolongada.

Quanto tempo dura o efeito?

Segundo a equipe da Weill Cornell Medicine, a proposta é que o homem tome a pílula cerca de 30 minutos antes da relação sexual. O efeito anticoncepcional pretendido deve durar entre seis e oito horas.

Depois desse intervalo, os pesquisadores esperam que a capacidade reprodutiva retorne ao estado habitual. No entanto, os cientistas ainda precisam confirmar a duração e a reversibilidade do efeito em seres humanos.

O que os estudos já descobriram?

Em 2023, uma pesquisa publicada na revista científica Nature Communications demonstrou que a inibição da enzima sAC impediu temporariamente a fertilização em camundongos.

Os pesquisadores observaram que o composto reduziu a mobilidade dos espermatozoides e que o efeito desapareceu após algumas horas. Os animais recuperaram a fertilidade, o que demonstrou o potencial dessa estratégia contraceptiva.

Entretanto, resultados obtidos em animais não garantem os mesmos efeitos em seres humanos. Por isso, novas pesquisas precisam avaliar possíveis reações adversas, a dose adequada e a eficácia do medicamento.

Quando a pílula poderá chegar ao mercado?

O financiamento anunciado em outubro permitirá desenvolver os estudos de toxicidade e segurança necessários para iniciar os testes clínicos em humanos.

Na primeira fase, os pesquisadores pretendem avaliar a tolerabilidade do medicamento, monitorar possíveis efeitos adversos e verificar se a ação sobre os espermatozoides ocorre de maneira temporária.

Somente após resultados satisfatórios e o cumprimento das exigências regulatórias o projeto poderá avançar para outras etapas de avaliação. Portanto, ainda não existe uma previsão confirmada para a chegada da pílula às farmácias.

Como a novidade pode mudar o planejamento familiar?

Atualmente, os principais métodos anticoncepcionais masculinos disponíveis incluem a camisinha e a vasectomia. A primeira também ajuda a prevenir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), enquanto a segunda envolve um procedimento cirúrgico.

Uma pílula masculina reversível poderia ampliar as alternativas para homens e casais, além de favorecer a divisão das responsabilidades contraceptivas.

Ainda assim, o novo medicamento precisará demonstrar segurança e eficácia antes de se tornar uma opção de uso cotidiano. Até lá, a camisinha continua sendo importante para reduzir o risco de ISTs, e o planejamento contraceptivo deve considerar métodos comprovados.