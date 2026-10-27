Solidão pode afetar a saúde física e aumentar riscos de doenças

A solidão vai além da sensação de estar sozinho. Quando se prolonga, ela pode influenciar o funcionamento do organismo, afetar o bem-estar e se associar a um risco maior de problemas de saúde. Pesquisas recentes investigam como a falta de conexão social se relaciona com alterações biológicas, inflamação e respostas do cérebro.

Um estudo conduzido por pesquisadores das universidades de Cambridge, no Reino Unido, e Fudan, na China, analisou proteínas presentes no organismo para investigar possíveis relações entre solidão e saúde. Os resultados ajudam a compreender como as experiências sociais podem se refletir em processos moleculares.

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É importante, porém, diferenciar solidão de escolha pela própria companhia. Gostar de ficar sozinho não significa, necessariamente, enfrentar isolamento prejudicial. O alerta envolve principalmente a solidão persistente e a falta de vínculos sociais satisfatórios.

Como a solidão pode afetar a saúde física?

A pesquisa examinou mais de 2.920 proteínas para investigar possíveis associações com a solidão e o isolamento social. Os resultados apontaram relações entre essas experiências e proteínas envolvidas em processos inflamatórios e respostas do sistema imunológico.

Entre as moléculas identificadas estão GFRA1, ADM, FABP4, TNFRSF10A e ASGR1. Algumas também aparecem associadas a alterações metabólicas e cardiovasculares, o que ajuda a explicar por que a solidão desperta interesse crescente na área da saúde.

Esses achados não significam que a solidão provoque diretamente uma doença. Eles indicam associações biológicas que precisam de investigação para esclarecer os mecanismos envolvidos e a intensidade dos possíveis efeitos.

Qual é a relação com doenças cardiovasculares e diabetes?

A inflamação persistente pode contribuir para o desenvolvimento de diferentes problemas de saúde. Por isso, pesquisadores investigam se alterações biológicas relacionadas à solidão ajudam a explicar sua associação com doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.

O acidente vascular cerebral (AVC) também integra esse cenário de preocupação. No entanto, não é possível concluir que a solidão, isoladamente, cause um AVC. O risco depende de diversos fatores, como pressão arterial, diabetes, tabagismo e hábitos de vida.

A descoberta de possíveis mecanismos moleculares amplia o conhecimento sobre a relação entre saúde social e física. Ainda assim, estudos desse tipo não substituem a avaliação de outros fatores que influenciam o desenvolvimento das doenças.

Por que a solidão pode aumentar o cansaço?

O cérebro também participa dessa relação. Pesquisas sobre o processamento de estímulos sociais indicam que pessoas que experimentam solidão podem apresentar respostas diferentes em regiões cerebrais ligadas à motivação e à sensação de recompensa.

Essas diferenças podem dificultar o envolvimento em novas experiências sociais e contribuir para um ciclo de afastamento. Com menos oportunidades de interação, a pessoa pode sentir ainda mais dificuldade para retomar os vínculos.

Além disso, estudos experimentais sobre isolamento social identificaram alterações na sensação de energia e no cansaço. Uma pesquisa comparou oito horas de solidão a oito horas sem comer e observou semelhanças em indicadores subjetivos de energia e fadiga.

Essa comparação não significa que a solidão seja equivalente à privação alimentar em todos os seus efeitos. Ela sugere, porém, que a ausência de contato social pode influenciar o bem-estar de maneira perceptível.

Como reduzir os efeitos do isolamento social?

Manter relações sociais satisfatórias pode contribuir para o bem-estar físico e emocional. Pequenas iniciativas ajudam a preservar esses vínculos, mesmo em períodos de rotina intensa ou mudanças na vida.

Manter contato com pessoas próximas: conversar com familiares e amigos ajuda a fortalecer os vínculos.

conversar com familiares e amigos ajuda a fortalecer os vínculos. Participar de atividades coletivas: grupos de leitura, cursos, caminhadas e ações comunitárias criam oportunidades de convivência.

grupos de leitura, cursos, caminhadas e ações comunitárias criam oportunidades de convivência. Respeitar os próprios limites: cada pessoa tem uma necessidade diferente de interação, e os momentos de solitude também podem ser positivos.

cada pessoa tem uma necessidade diferente de interação, e os momentos de solitude também podem ser positivos. Buscar apoio quando necessário: se a solidão persistir e afetar a rotina, vale conversar com um profissional de saúde.

A solidão não representa, por si só, uma doença. Entretanto, quando se torna frequente e causa sofrimento, merece atenção. Cuidar das relações sociais também faz parte dos cuidados com a saúde, assim como manter hábitos saudáveis e acompanhar fatores de risco.