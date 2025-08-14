Planos de saúde passam a oferecer implante contraceptivo hormonal

De acordo com divulgação científica, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que todos os planos de saúde privados devem oferecer o implante contraceptivo hormonal, conhecido como Implanon, na cobertura obrigatória. O procedimento também foi aprovado recentemente para uso no Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando, desse modo, o acesso da população à contracepção segura e moderna.

De acordo com o Ministério da Saúde, o implante se destaca por sua longa duração, agindo no organismo por até três anos, e pela alta eficácia. Ele representa uma alternativa segura em relação a outros métodos, garantindo autonomia e planejamento reprodutivo para mulheres entre 18 e 49 anos. A cobertura obrigatória entra em vigor a partir de 1º de setembro de 2025, promovendo maior proteção e conveniência no controle de gravidez não desejada.

Inclusão de outros procedimentos médicos

Na mesma reunião, a ANS aprovou a Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) para tratar tumores do canal anal em pacientes adultos. A tecnologia moderna proporciona tratamento mais preciso e menos invasivo, com cobertura obrigatória também a partir de 1º de setembro.

Por outro lado, o transplante de membrana amniótica, indicado para pacientes com queimaduras de pele, teve sua inclusão adiada. A decisão se deve à necessidade de ajustes no Sistema Nacional de Transplantes, no funcionamento dos bancos de tecidos e na atualização de protocolos clínicos pelo Ministério da Saúde.

Benefícios do implante contraceptivo hormonal