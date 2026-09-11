Planos de saúde terão que cobrir mamografia digital sem limite de idade
A partir de 1º de outubro, planos de saúde deverão cobrir mamografia digital quando houver indicação médica, sem limite de idade.
Pessoas de qualquer idade poderão contar com a cobertura da mamografia digital pelos planos de saúde quando houver indicação médica. A nova regra começa em 1º de outubro e amplia o acesso ao exame para além da faixa etária prevista atualmente.
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A mudança também alcança pessoas de diferentes gêneros. Na prática, a indicação médica passa a determinar a necessidade do exame, e não apenas a idade.
Quando o plano de saúde deverá cobrir a mamografia digital?
A partir de 1º de outubro, os planos deverão garantir a mamografia digital sempre que um profissional indicar o exame.
A nova regra elimina a restrição etária que limita atualmente a cobertura obrigatória para mulheres entre 40 e 69 anos.
Assim, uma pessoa fora dessa faixa também poderá ter acesso ao exame pela operadora quando existir indicação médica.
A mudança amplia a possibilidade de investigação de alterações nas mamas em diferentes fases da vida.
Por que a mamografia digital é importante?
A mamografia utiliza raios X para produzir imagens das mamas. O exame pode identificar alterações antes que elas provoquem sintomas ou possam ser percebidas pelo toque.
A versão digital registra as imagens em formato eletrônico. Isso facilita o armazenamento e permite comparar exames realizados em momentos diferentes.
O exame também pode ajudar na investigação de nódulos, calcificações e outras alterações encontradas durante uma avaliação.
A indicação depende da história de cada pessoa, dos sintomas e de outros fatores de risco.
Mamografia digital é igual à mamografia convencional?
As duas técnicas utilizam raios X para produzir imagens das mamas. A versão digital, porém, registra diretamente as imagens em formato eletrônico.
Esse recurso facilita o armazenamento e o compartilhamento dos exames para avaliação.
A tecnologia também permite ajustes na visualização das imagens, o que pode auxiliar a análise do profissional responsável.
Quem poderá fazer o exame pelo plano?
A nova regra determina cobertura para todas as pessoas, sem restrição relacionada ao gênero ou à idade.
Isso inclui pessoas que não se identificam exclusivamente como homens ou mulheres.
Porém, a mudança não significa que todas as pessoas precisarão realizar mamografia regularmente.
O exame continua dependendo de indicação adequada. Cada pessoa apresenta características e riscos diferentes, que orientam a necessidade de investigação.
O exame pode detectar câncer de mama antes dos sintomas?
Sim. A mamografia pode identificar alterações que ainda não provocaram sinais perceptíveis.
Esse diagnóstico mais cedo pode ampliar as possibilidades de tratamento. Em muitos casos, a identificação precoce também reduz a necessidade de procedimentos mais invasivos.
No Brasil, as estimativas apontam cerca de 73,6 mil novos casos de câncer de mama por ano.
Por isso, o acesso adequado aos exames de investigação e rastreamento representa uma ferramenta importante de cuidado.
O que muda para quem tem plano de saúde?
A principal mudança ocorre no acesso. A partir de outubro, a idade deixa de funcionar como único critério para definir a cobertura obrigatória da mamografia digital.
Quem receber indicação para realizar o exame poderá solicitar a cobertura à operadora.
Em caso de dúvida, vale verificar a solicitação médica e entrar em contato com o plano para confirmar o local de realização.
Também é importante guardar a indicação e os documentos relacionados ao pedido.
Mamografia não substitui avaliação individual
A nova regra amplia a cobertura, mas não transforma a mamografia em exame obrigatório para todas as pessoas.
A necessidade depende da avaliação individual. Histórico familiar, alterações nas mamas, sintomas e outros fatores podem influenciar a decisão.
Por isso, pessoas com dúvidas sobre a necessidade do exame devem conversar com um profissional de saúde.
A ampliação da cobertura facilita o acesso quando o exame realmente se mostra necessário. O objetivo é favorecer a investigação adequada e ampliar as possibilidades de diagnóstico precoce.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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