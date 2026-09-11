Planos de saúde terão que cobrir mamografia digital sem limite de idade

Pessoas de qualquer idade poderão contar com a cobertura da mamografia digital pelos planos de saúde quando houver indicação médica. A nova regra começa em 1º de outubro e amplia o acesso ao exame para além da faixa etária prevista atualmente.

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A mudança também alcança pessoas de diferentes gêneros. Na prática, a indicação médica passa a determinar a necessidade do exame, e não apenas a idade.

Quando o plano de saúde deverá cobrir a mamografia digital?

A partir de 1º de outubro, os planos deverão garantir a mamografia digital sempre que um profissional indicar o exame.

A nova regra elimina a restrição etária que limita atualmente a cobertura obrigatória para mulheres entre 40 e 69 anos.

Assim, uma pessoa fora dessa faixa também poderá ter acesso ao exame pela operadora quando existir indicação médica.

A mudança amplia a possibilidade de investigação de alterações nas mamas em diferentes fases da vida.

Por que a mamografia digital é importante?

A mamografia utiliza raios X para produzir imagens das mamas. O exame pode identificar alterações antes que elas provoquem sintomas ou possam ser percebidas pelo toque.

A versão digital registra as imagens em formato eletrônico. Isso facilita o armazenamento e permite comparar exames realizados em momentos diferentes.

O exame também pode ajudar na investigação de nódulos, calcificações e outras alterações encontradas durante uma avaliação.

A indicação depende da história de cada pessoa, dos sintomas e de outros fatores de risco.

Mamografia digital é igual à mamografia convencional?

As duas técnicas utilizam raios X para produzir imagens das mamas. A versão digital, porém, registra diretamente as imagens em formato eletrônico.

Esse recurso facilita o armazenamento e o compartilhamento dos exames para avaliação.

A tecnologia também permite ajustes na visualização das imagens, o que pode auxiliar a análise do profissional responsável.

Quem poderá fazer o exame pelo plano?

A nova regra determina cobertura para todas as pessoas, sem restrição relacionada ao gênero ou à idade.

Isso inclui pessoas que não se identificam exclusivamente como homens ou mulheres.

Porém, a mudança não significa que todas as pessoas precisarão realizar mamografia regularmente.

O exame continua dependendo de indicação adequada. Cada pessoa apresenta características e riscos diferentes, que orientam a necessidade de investigação.

O exame pode detectar câncer de mama antes dos sintomas?

Sim. A mamografia pode identificar alterações que ainda não provocaram sinais perceptíveis.

Esse diagnóstico mais cedo pode ampliar as possibilidades de tratamento. Em muitos casos, a identificação precoce também reduz a necessidade de procedimentos mais invasivos.

No Brasil, as estimativas apontam cerca de 73,6 mil novos casos de câncer de mama por ano.

Por isso, o acesso adequado aos exames de investigação e rastreamento representa uma ferramenta importante de cuidado.

O que muda para quem tem plano de saúde?

A principal mudança ocorre no acesso. A partir de outubro, a idade deixa de funcionar como único critério para definir a cobertura obrigatória da mamografia digital.

Quem receber indicação para realizar o exame poderá solicitar a cobertura à operadora.

Em caso de dúvida, vale verificar a solicitação médica e entrar em contato com o plano para confirmar o local de realização.

Também é importante guardar a indicação e os documentos relacionados ao pedido.

Mamografia não substitui avaliação individual

A nova regra amplia a cobertura, mas não transforma a mamografia em exame obrigatório para todas as pessoas.

A necessidade depende da avaliação individual. Histórico familiar, alterações nas mamas, sintomas e outros fatores podem influenciar a decisão.

Por isso, pessoas com dúvidas sobre a necessidade do exame devem conversar com um profissional de saúde.

A ampliação da cobertura facilita o acesso quando o exame realmente se mostra necessário. O objetivo é favorecer a investigação adequada e ampliar as possibilidades de diagnóstico precoce.

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