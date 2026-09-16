Pneumo 20 chega ao SUS para pessoas com 85 anos ou mais

Pessoas com 85 anos ou mais já podem receber a vacina pneumocócica 20-valente, conhecida como Pneumo 20, pelo SUS. Uma dúvida comum é sobre a importância da vacina Pneumo 20 para idosos nesta faixa etária. O Ministério da Saúde iniciou a distribuição das doses em setembro e pretende imunizar pelo menos 90% desse público.

A estratégia alcança cerca de 2,3 milhões de brasileiros. A vacina amplia a proteção contra doenças provocadas pelo pneumococo, bactéria que pode causar pneumonia, meningite e outras infecções graves.

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A idade merece atenção porque o risco de complicações aumenta entre os idosos. Por isso, a vacinação busca reduzir principalmente hospitalizações e mortes relacionadas às doenças pneumocócicas.

Quem tem 85 anos ou mais deve tomar a Pneumo 20?

Sim. O Ministério da Saúde incluiu as pessoas a partir de 85 anos na estratégia de vacinação com a Pneumo 20 no SUS. A pessoa precisa apresentar um documento que comprove a idade. Não existe exigência de prescrição médica para receber a vacina.

As equipes também podem realizar vacinação em domicílio ou ações fora das unidades de saúde. A medida facilita o acesso de idosos com mobilidade reduzida, fragilidade ou dependência.

Por que a vacina Pneumo 20 para idosos?

O envelhecimento pode reduzir a capacidade do organismo de responder a algumas infecções. Com isso, uma doença respiratória pode evoluir de forma mais grave.

Dados do Ministério da Saúde mostram essa preocupação. Em 2024, pessoas com 80 anos ou mais tiveram 3.097 internações por pneumonia para cada 100 mil habitantes.

Em 2025, o indicador caiu para 2.902 internações por 100 mil habitantes. Entre pessoas com 85 anos ou mais, a mortalidade por pneumonia chegou a 758 óbitos por 100 mil em 2024. Em 2025, foram 743 óbitos por 100 mil habitantes nessa faixa etária.

Contra quais doenças a Pneumo 20 protege?

A vacina protege contra 20 sorotipos do Streptococcus pneumoniae, conhecido como pneumococo. Essa bactéria pode provocar diferentes infecções. Entre elas estão pneumonia, meningite e doenças pneumocócicas invasivas.

A Pneumo 20 é uma vacina conjugada. Nesse tipo de imunizante, componentes do microrganismo se ligam a uma proteína transportadora. Essa combinação ajuda o sistema imunológico a reconhecer o agente e produzir uma resposta de defesa. A SBIm inclui a VPC20 entre as vacinas pneumocócicas disponíveis no Brasil.

Como funciona a vacinação contra o pneumococo?

O esquema depende das vacinas pneumocócicas que a pessoa já recebeu. Por isso, o histórico de vacinação define a necessidade da nova dose, para quem:

nunca recebeu vacina pneumocócica: uma dose única da Pneumo 20.

recebeu uma dose de Pneumo 13 ou Pneumo 15: uma dose da Pneumo 20 após intervalo mínimo de dois meses.

recebeu uma dose de Pneumo 23: uma dose da Pneumo 20 após intervalo mínimo de um ano.

recebeu duas doses de Pneumo 23: não recebe a Pneumo 20 dentro dessa estratégia.

recebeu Pneumo 13 ou 15 e Pneumo 23: também não precisa da Pneumo 20 nessa estratégia.

Quem mais pode receber a Pneumo 20 pelo SUS?

A vacina também integra estratégias específicas para outros grupos. O SUS oferece o imunizante para crianças menores de cinco anos. Pessoas de 60 a 84 anos acamadas ou institucionalizadas também podem receber a vacina.

Além disso, pacientes com determinadas condições clínicas especiais têm indicação dentro das estratégias do Programa Nacional de Imunizações. A ampliação para outras faixas etárias ocorrerá de forma gradual, conforme critérios de risco e vulnerabilidade.

O que fazer na prática?

Pessoas com 85 anos ou mais devem procurar uma unidade de saúde para verificar a situação vacinal. Quem já tomou vacinas contra o pneumococo deve informar as doses anteriores. A equipe de vacinação avaliará o intervalo e indicará a conduta adequada.

Também vale aproveitar a visita para conferir outras vacinas recomendadas para idosos. Manter a caderneta atualizada ajuda a ampliar a proteção contra diferentes doenças.

A nova estratégia coloca a vacinação como parte dos cuidados necessários para um envelhecimento mais protegido e saudável.

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