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Por que o balanço do carro dá tanto sono?

A síndrome de sopite provoca sonolência e fadiga durante viagens de carro ou ônibus - saiba o motivo

-a foto mostra pessoa dormindo ao andar de carro
Fonte: Magnific

Você entra no ônibus, senta no banco e minutos depois sente as pálpebras pesarem. Esse sono repentina ao andar de carro ou trem atinge milhares de pessoas todos os dias.

O fenômeno afeta passageiros e motoristas. Ele prejudica o rendimento diário e aumenta os riscos de acidentes nas estradas.

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O que é a síndrome de sopite e por que ela causa tanto sono no transporte?

A reação do organismo ao movimento do veículo gera a síndrome de sopite. O problema causa sonolência, fadiga, cansaço extremo e alterações no humor. Esses sintomas surgem mesmo quando a pessoa dormiu bem na noite anterior.

O cérebro enfrenta uma confusão sensorial durante o trajeto. Os olhos observam a parte interna do transporte parada. No entanto, o ouvido interno capta as curvas e as acelerações. Essa divergência de sinais confunde a mente e induz o cansaço.

As vibrações do assento e a rotina da viagem

As microvibrações dos bancos estimulam o relaxamento do corpo. Pesquisas publicadas na revista científica Ergonomics mostram esse efeito direto do balanço constante. Além disso, rotas repetitivas e ambientes silenciosos reforçam a sensação de exaustão mental.

Qual é a diferença entre a síndrome de sopite e o enjoo de movimento?

O mal do movimento tradicional provoca tonturas, náuseas e vômitos no passageiro. Por outro lado, a síndrome de sopite concentra os efeitos na fadiga e no cansaço mental. A sonolência pode surgir sozinha ou junto com o enjoo clássico.

Cuidados práticos ao volante e quando procurar ajuda médica

A sonolência ao volante exige atitude imediata por parte do motorista. Portanto, siga estas orientações de segurança para proteger a sua vida:

  • Estacione o veículo em um local seguro assim que notar o cansaço.
  • Descanse alguns minutos antes de ligar o motor novamente.
  • Retome a viagem apenas quando estiver totalmente alerta.

Cochilar em viagens longas é algo natural. Contudo, busque uma avaliação profissional se a sonolência excessiva atrapalhar a sua rotina diária. O médico investiga e descarta outros distúrbios do sono.

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Formada em Letras e Direito, com especialização em Linguística, Literatura e Publicidade & Propaganda. Possui experiência em Gestão Pública e Pedagógica. Atua na editoria de Saúde e Bem-Estar do AQUINOTICIAS.COM, na plataforma Viva Vida.

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