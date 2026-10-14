O Leão ruge contra um câncer de pulmão

O adenocarcinoma pulmonar é o tipo mais comum de câncer de pulmão e pode se desenvolver mesmo em pessoas que nunca fumaram. A doença ganhou destaque após o diagnóstico do papa Leão XIV, que passou por uma cirurgia para retirar um nódulo no pulmão direito, conforme informações divulgadas em 13 de outubro de 2026.

Esse tumor costuma surgir nas regiões periféricas dos pulmões, especialmente nas estruturas responsáveis pela produção de muco. Como os primeiros sinais podem se confundir com sintomas de outras doenças respiratórias, reconhecer alterações persistentes ajuda a buscar avaliação médica.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Leia também – Câncer de mama: benefícios que podem ajudar no tratamento

O que é adenocarcinoma pulmonar e como ele se desenvolve?

O adenocarcinoma pulmonar é um subtipo de câncer de pulmão de não pequenas células. Ele se origina em células glandulares, que podem produzir substâncias como o muco, e frequentemente aparece nos alvéolos pulmonares.

Os alvéolos são pequenas estruturas onde ocorre a troca de oxigênio e gás carbônico durante a respiração. O tumor pode crescer nessas regiões e atingir tecidos próximos ou outros órgãos, conforme a evolução da doença.

Em comparação com alguns outros tipos de câncer pulmonar, o adenocarcinoma pode apresentar crescimento mais lento. Além disso, os médicos conseguem identificar alguns casos antes da disseminação para outras partes do corpo.

Entretanto, o comportamento varia conforme as características do tumor e o estágio da doença. Por isso, o diagnóstico precoce e a avaliação individualizada ajudam a definir as possibilidades de tratamento.

Quais são os sintomas do adenocarcinoma pulmonar?

O adenocarcinoma pulmonar pode evoluir sem sinais evidentes nas fases iniciais. Quando os sintomas aparecem, algumas manifestações podem lembrar infecções respiratórias ou outros problemas de saúde.

Entre os principais sinais, estão:

Tosse persistente ou que muda de padrão;

Falta de ar e dificuldade para respirar;

Dor no peito;

Rouquidão;

Cansaço frequente;

Chiado no peito;

Tosse com sangue ou muco;

Dificuldade para engolir;

Perda de apetite;

Emagrecimento sem causa aparente;

Inchaço no rosto ou nas veias do pescoço.

Esses sintomas não confirmam a presença de câncer, pois também podem ocorrer em outras condições. No entanto, quando persistem, pioram ou surgem sem explicação, merecem avaliação médica.

A tosse com sangue e a falta de ar intensa exigem atenção rápida. Diante de sintomas importantes ou agravamento repentino, procure atendimento de urgência.

O que causa o adenocarcinoma pulmonar?

O tabagismo representa um dos principais fatores de risco para o câncer de pulmão. Ainda assim, pessoas que nunca fumaram também podem desenvolver adenocarcinoma.

A exposição passiva à fumaça do cigarro aumenta o risco. Além disso, o contato com determinadas substâncias presentes no ambiente e no trabalho pode contribuir para o desenvolvimento da doença. Entre os fatores associados, estão:

Exposição ao gás radônio;

Contato com amianto e compostos de níquel, cromo e berílio;

Exposição à fuligem e ao alcatrão;

Inalação de gases de escapamento de motores a diesel;

Tabagismo passivo.

Portanto, não fumar reduz um importante fator de risco, mas não elimina completamente a possibilidade de desenvolver a doença.

Como os médicos diagnosticam o câncer de pulmão?

A investigação começa com a avaliação clínica e a análise do histórico de saúde do paciente. Em seguida, o médico pode solicitar exames de imagem, como radiografia e tomografia computadorizada.

Quando os resultados indicam uma possível lesão, a equipe avalia a necessidade de uma biópsia. Nesse procedimento, os profissionais retiram uma amostra de tecido para análise laboratorial, que pode confirmar o diagnóstico.

No caso do papa Leão XIV, as informações divulgadas relatam a retirada de um nódulo no pulmão direito após a identificação da doença.

Depois da confirmação, exames complementares ajudam a determinar o estágio do câncer. Essa etapa verifica o tamanho do tumor, o possível comprometimento dos gânglios linfáticos e a presença de lesões em outros órgãos.

Adenocarcinoma pulmonar tem cura?

Sim, alguns casos podem alcançar a cura, especialmente quando a equipe identifica o tumor em estágio inicial e consegue removê-lo completamente. Entretanto, as possibilidades variam conforme a extensão da doença e as condições clínicas do paciente.

O tratamento pode incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou terapias-alvo. A equipe escolhe a estratégia conforme o estágio do câncer e as características biológicas do tumor.

A imunoterapia estimula o sistema imunológico a combater as células cancerígenas. Já as terapias-alvo atuam sobre alterações específicas que favorecem o crescimento tumoral.

Até a publicação das informações citadas, o Vaticano e os médicos não haviam divulgado o prognóstico do papa. Portanto, não é possível concluir qual será a evolução do caso.

Diante de sintomas persistentes, buscar avaliação médica sem demora continua sendo uma medida importante. Além disso, evitar o tabagismo e reduzir a exposição a agentes cancerígenos ajudam a diminuir os riscos.