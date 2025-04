Violência obstétrica: o que ninguém te conta sobre o parto

Casos recentes envolvendo a médica influencer Anna Beatriz Herief reacenderam o alerta sobre a violência obstétrica no Brasil. Após diversas denúncias, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro suspendeu, assim, seu registro profissional. Mesmo assim, a médica nega as acusações e afirma que os procedimentos seguiam protocolos comuns ao parto.

Entre os relatos, destaca-se o da nutricionista Roberta Rodrigues Mendes, que precisou passar por uma cesariana de emergência. Durante o procedimento, uma artéria foi costurada ao ureter — canal responsável por ligar os rins à bexiga. O erro provocou, dessa forma, dores intensas e complicações graves após a alta hospitalar.

O que caracteriza a violência obstétrica

A violência obstétrica vai além da agressão física. Ela pode assumir diversas formas e afeta mulheres em diferentes fases da gestação. A seguir, veja os principais sinais de alerta:

Comentários constrangedores ou autoritários durante o atendimento;

Realização de procedimentos sem autorização ou consentimento da gestante;

Negligência, omissão de cuidados ou intervenções desnecessárias;

Recusa de atendimento adequado, inclusive durante o pós-parto;

Impedimento da presença de acompanhantes, o que contraria a legislação vigente.

Como agir diante dessa situação?

A denúncia é fundamental para combater esse tipo de abuso. Veja os passos recomendados:

Solicite prontuários e registros médicos (é seu direito);

Reúna fotos, vídeos ou gravações do parto, se disponíveis;

Registre a denúncia, principalmente, nos canais oficiais: Disque 180, Ouvidoria do SUS, CRM, Ministério Público e Ministério da Saúde;

Busque orientação jurídica para acionar os responsáveis por danos morais e materiais.

Como prevenir casos de violência obstétrica?

A prevenção começa, nesse sentido, com o conhecimento. Por isso, adotar medidas antecipadas faz toda a diferença:

Elabore um plano de parto e compartilhe com a equipe médica;

Informe-se sobre seus direitos durante o pré-natal;

Exija a presença de um acompanhante de confiança;

Participe de cursos de educação perinatal para entender cada etapa do parto;

Mantenha diálogo aberto com os profissionais de saúde.

A violência obstétrica é uma realidade que precisa ser enfrentada com informação, denúncia e empoderamento. Garantir partos seguros e respeitosos não é um favor — é um direito de todas as mulheres.