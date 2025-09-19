Aqui Notícias
Pressão 12 por 8? Descubra por que você pode estar em risco

A pressão 12 por 8 passa a indicar pré-hipertensão, reforçando a prevenção e o cuidado cardiovascular.

A partir de 2025, a pressão arterial 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão. A medida faz parte da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, elaborada pelas sociedades brasileiras de cardiologia, nefrologia e hipertensão. O objetivo é identificar, desse modo, precocemente pessoas em risco e incentivá-las a agir de forma proativa.

Profissionais de saúde destacam que, com mudanças de hábitos simples, como dieta equilibrada, prática de exercícios e redução do sal, é possível prevenir o avanço da hipertensão. Assim, o cuidado preventivo torna-se prioridade, sem a necessidade imediata de medicamentos, reforçando a medicina baseada em evidências.

Classificação atualizada da pressão

  • Normal: abaixo de 12 por 8
  • Pré-hipertensão: igual ou acima de 12 por 8
  • Hipertensão: igual ou acima de 14 por 9, dividida em estágios 1, 2 e 3, conforme aferição

As novas orientações ajudam cardiologistas a padronizar o atendimento e orientar pacientes com precisão. Além disso, promovem maior conscientização sobre fatores de risco, como obesidade, sedentarismo e consumo excessivo de sal.

Cuidados preventivos recomendados

  • Medir a pressão regularmente
  • Reduzir o consumo de sal e alimentos ultraprocessados
  • Praticar exercícios físicos regularmente
  • Manter peso saudável
  • Evitar tabagismo e excesso de álcool
  • Controlar estresse e priorizar sono de qualidade

A atualização das diretrizes fortalece o cuidado preventivo, incentivando pacientes a se tornarem protagonistas da própria saúde cardiovascular.

