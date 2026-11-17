A falta de sono compromete a atenção, a memória e o tempo de reação. Quando se torna frequente, também pode afetar a saúde física e mental.

Dormir menos para aproveitar algumas horas a mais do dia pode parecer uma solução para uma rotina cheia. No entanto, a privação de sono prejudica o funcionamento do cérebro e reduz a capacidade de realizar tarefas cotidianas.

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Além disso, permanecer acordado por muitas horas pode provocar alterações na atenção e no raciocínio semelhantes às observadas após o consumo excessivo de álcool. Por isso, a falta de descanso merece atenção, especialmente quando interfere nas atividades diárias.

Como dormir pouco afeta o cérebro?

O sono insuficiente dificulta a concentração, a memória e a velocidade de resposta. Consequentemente, a pessoa pode demorar mais para reagir a situações inesperadas e cometer erros com maior facilidade.

Um alerta apresentado pela psicóloga especializada em distúrbios do sono Nuria Roure chama atenção para os efeitos de períodos prolongados sem descanso. Segundo ela, permanecer acordado por mais de 20 horas pode comprometer a atenção e a concentração em nível comparável ao de uma pessoa que consumiu cerca de seis cervejas.

Essa comparação destaca os riscos da privação prolongada de sono. Afinal, a redução da capacidade de avaliar situações e reagir rapidamente pode prejudicar o desempenho no trabalho e aumentar a possibilidade de acidentes no trânsito.

Além dos efeitos imediatos, dormir pouco com frequência também está associado a problemas de saúde. Entre eles estão hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares.

A privação de sono ainda pode prejudicar o funcionamento do sistema imunológico e os processos de consolidação da memória.

Por que o organismo precisa dormir?

O sono não serve apenas para aliviar o cansaço. Durante o descanso, o organismo realiza processos importantes para a recuperação física e mental.

Nesse período, diferentes sistemas regulam suas atividades e mantêm funções biológicas essenciais. O cérebro também organiza e consolida informações adquiridas ao longo do dia.

A necessidade de descanso varia conforme a idade. Adolescentes, por exemplo, precisam de aproximadamente nove horas de sono por noite.

Entretanto, horários escolares muito cedo podem dificultar esse descanso. Isso merece atenção porque a adolescência envolve importantes etapas do desenvolvimento neurológico e emocional.

Como melhorar a qualidade do sono?

Alguns cuidados na rotina ajudam a favorecer um descanso adequado. Embora não substituam a avaliação profissional diante de dificuldades persistentes, essas medidas podem contribuir para melhorar os hábitos de sono.

Veja algumas orientações:

Mantenha horários regulares: procure dormir e acordar em horários semelhantes todos os dias.

Reduza a cafeína à tarde: o consumo próximo ao horário de dormir pode dificultar o descanso.

Evite refeições muito pesadas à noite: refeições volumosas podem causar desconforto na hora de deitar.

Diminua o uso de telas: celulares e outros dispositivos podem manter o cérebro estimulado antes do sono.

Organize as preocupações: tente resolver pendências e planejar as tarefas do dia seguinte antes de ir para a cama.

Portanto, reservar tempo suficiente para dormir é parte importante dos cuidados com a saúde. Quando a dificuldade para descansar se torna frequente, vale buscar orientação profissional para investigar as possíveis causas.