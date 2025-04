PROINTEC – Saúde In Foco destaca Guaçuí como polo de inovação em saúde

Guaçuí, no Caparaó capixaba, promoveu nos dias 3 e 4 de abril o PROINTEC – Saúde In Foco, evento que reforçou, principalmente, sua vocação regional para os cuidados com a saúde. Pelo seminário, passaram cerca de 3 mil pessoas, nos dois dias, entre autoridades, especialistas, pesquisadores, estudantes e público em geral, com entrada gratuita e inscrições abertas para todos os interessados.

Tecnologia, conhecimento e valorização da saúde

Durante os dois dias de evento, estiveram presentes autoridades municipais, como o prefeito de Guaçuí, senhor Vagner Rodrigues, e o secretário municipal de Saúde, doutor Edielson Rodrigues, entre outras. Também participaram especialistas como Bruno Lamas, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti); Pablo Lira, diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN); Gilson Santos, musicoterapeuta; Flávia da Veiga, CEO da BeHappier; doutora Hellen Valentim; além de diversos outros profissionais. Todos compartilharam experiências e soluções voltadas à inovação, tecnologia e saúde. As palestras abordaram temas como:

Música no processo de cura

Ciência da Felicidade

Pandemia de Covid-19 – aprendizados e legados

Reabilitação cardíaca

Gamificação: jogo Caça Dengue

Aplicativo Gota de Vida

Essas falas e mais aproximaram, assim, a ciência da realidade local e ampliaram o acesso à informação.

Região do Caparaó, com o PROINTEC, ganha visibilidade nacional

O evento também impulsionou a visibilidade do Caparaó capixaba como polo de saúde. De acordo com Elias Carvalho, diretor-presidente do Grupo Folha do Caparaó, o PROINTEC superou expectativas:

“O PROINTEC Saúde foi um evento magnífico. Veio para dar brilho ao Polo de Saúde que é Guaçuí e toda a região do Caparaó. Temos bons profissionais, bons equipamentos, hospitais fortes. O evento deu luz a esse cenário e trouxe ciência e tecnologia para todos. Precisamos investir, cada vez mais, para valorizar o talento dos nossos médicos e gestores hospitalares.”

Além disso, Elias destacou o papel da mídia regional e do Instituto Sustentabilidade como parceiros essenciais na realização.

Guaçuí provou sua capacidade de liderar discussões relevantes e de atrair iniciativas que conectam tecnologia, ciência e gestão com foco na saúde. Assim, o PROINTEC reafirmou o compromisso da cidade com a inovação e o bem-estar coletivo.

