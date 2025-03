Proteja-se das ISTs no Carnaval -curta a alegria com segurança

O Carnaval traz alegria e celebração, mas também exige atenção à saúde sexual. Durante a folia, o risco de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) aumenta, especialmente sem proteção. Para evitar problemas com doenças infectocontagiosas, o uso de preservativos e a adoção de medidas preventivas tornam-se fundamentais.

A Importância da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)

O médico infectologista Dr. Daniel Junger, diretor do HIFA – Aquidaban, destaca a importância da prevenção:

“As doenças sexualmente transmissíveis exigem atenção especial no Carnaval. O preservativo é o método mais eficaz contra as ISTs e a gravidez não planejada. Além disso, a vacina contra a hepatite B e a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) para o HIV reforçam a proteção. O SUS oferece esses recursos gratuitamente.”

Principais ISTs no Carnaval

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) podem surgir sem sintomas aparentes e são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Entre as mais comuns estão: herpes genital; sífilis; HPV; HIV; hepatites B e C; gonorreia; clamídia; doença inflamatória pélvica; linfogranuloma venéreo e tricomoníase

Essas doenças podem comprometer seriamente a saúde. Por isso, a prevenção deve ser uma prioridade.

Como se proteger das ISTs

O preservativo, masculino ou feminino, oferece a principal barreira contra as doenças sexualmente transmissíveis. Ele deve ser utilizado em todas as relações sexuais, incluindo oral, vaginal e anal. Além disso, a vacinação contra hepatite B e HPV reforça a proteção.

A PrEP, um comprimido diário, reduz significativamente o risco de infecção pelo HIV. Assim como vacinas e preservativos, o SUS disponibiliza esse medicamento gratuitamente.

No Carnaval, a proteção deve estar sempre em primeiro lugar. Usar preservativo e buscar informações sobre prevenção garantem um feriado mais seguro e saudável.

