Quando a cintura indica risco à saúde?

A fita métrica pode mostrar uma informação que a balança não revela. A circunferência abdominal de alerta é um dado importante, pois a circunferência abdominal ajuda a estimar o acúmulo de gordura na região central do corpo.

Essa medida também contribui para identificar maior risco de alterações cardiometabólicas. Entre elas estão problemas relacionados à glicemia, à pressão arterial e ao coração.

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Segundo referências reunidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), alguns valores servem como pontos de atenção para adultos.

Para pessoas de origem europeia, 94 cm nos homens e 80 cm nas mulheres indicam risco aumentado. A partir de 102 cm e 88 cm, respectivamente, o risco associado aumenta ainda mais.

No entanto, esses números não funcionam como diagnóstico. A avaliação precisa considerar outros fatores de saúde.

A partir de quantos centímetros a cintura merece atenção?

Nas referências da OMS para adultos de origem europeia, os principais pontos são:

94 cm para homens: risco aumentado;

102 cm para homens: risco substancialmente aumentado;

80 cm para mulheres: risco aumentado;

88 cm para mulheres: risco substancialmente aumentado.

Esses valores representam referências epidemiológicas. Portanto, não definem uma fronteira exata entre saúde e doença.

Além disso, uma medida acima desses pontos não significa que a pessoa tenha diabetes, hipertensão ou doença cardiovascular. Por outro lado, uma cintura abaixo dessas referências também não elimina outros fatores de risco.

Por que a gordura abdominal merece atenção?

A região abdominal pode concentrar gordura visceral. Esse tecido fica próximo aos órgãos internos e apresenta atividade metabólica diferente da gordura localizada sob a pele. Por isso, o excesso de gordura nessa região apresenta associação com alterações cardiometabólicas.

A circunferência abdominal ajuda justamente a identificar esse padrão de distribuição de gordura. Assim, a medida complementa informações obtidas pelo peso e pelo índice de massa corporal. No entanto, nenhum desses indicadores deve ser analisado sozinho.

Pressão arterial, glicemia, colesterol, histórico familiar, atividade física e composição corporal também ajudam a compreender o risco individual.

Como medir a circunferência abdominal corretamente?

A técnica interfere diretamente no resultado. Por isso, medir sempre da mesma maneira ajuda a acompanhar mudanças reais ao longo do tempo.

O protocolo utilizado nas referências da OMS orienta posicionar a fita horizontalmente entre a última costela e a parte superior do osso do quadril.

Para fazer a medição:

fique em pé, com o peso distribuído igualmente;

mantenha os pés próximos;

use uma fita métrica flexível;

deixe a fita paralela ao chão;

não aperte o instrumento contra a pele;

retire roupas grossas da região;

faça a leitura após uma expiração normal.

O umbigo não precisa servir como referência. Sua posição varia entre as pessoas e pode alterar o resultado. Além disso, medir sempre no mesmo ponto evita diferenças causadas apenas pela técnica.

Os valores são iguais para todas as populações?

Não. Esse cuidado é importante ao interpretar os números atribuídos à OMS. Os pontos de 94 cm para homens e 80 cm para mulheres foram originalmente derivados de dados de populações europeias.

Outros grupos populacionais podem apresentar diferentes relações entre circunferência abdominal e risco metabólico.

Em algumas populações asiáticas, por exemplo, referências utilizam 90 cm para homens. Para mulheres, 80 cm aparece como uma referência frequente. Portanto, a população estudada e o contexto individual interferem na interpretação da medida.

Cintura abaixo do limite significa ausência de risco?

Não. A circunferência abdominal representa apenas um dos indicadores usados para avaliar a saúde metabólica.

Uma pessoa pode apresentar alterações na pressão, na glicemia ou no colesterol mesmo sem ultrapassar esses valores. Da mesma forma, ultrapassar 94, 102, 80 ou 88 cm não estabelece um diagnóstico.

A principal utilidade da medida está em sinalizar quando vale observar o conjunto dos fatores de risco. Por isso, acompanhar a cintura junto de outros indicadores oferece uma visão mais completa da saúde.

O que fazer quando a medida aumenta?

O primeiro passo consiste em observar a tendência ao longo do tempo. Uma medição isolada oferece menos informação que um acompanhamento realizado com método semelhante.

Quando a circunferência aumenta de forma persistente, vale discutir o resultado em uma avaliação de saúde.

Assim, a fita métrica deixa de representar apenas um número. Ela passa a funcionar como uma ferramenta simples para acompanhar mudanças que podem merecer atenção.

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