Quando investigar a fadiga persistente

Conforme especialistas em que condições a fadiga merece ser investigada. Assim, você evita atrasos no diagnóstico.

Quando a fadiga exige atenção médica

Fatiga persiste por mais de duas semanas, mesmo com descanso adequado

Cansaço compromete tarefas diárias como trabalho, direção ou cuidados pessoais

Sintomas adicionais surgem: dor no peito, palpitações, falta de ar, febre ou perda de peso sem causa aparente e, desse modo, comprometem vida funcional

Principais causas a considerar

Deficiências nutricionais: anemia, falta de ferro, vitaminas B12, D ou ácido fólico

Doenças endócrinas: hipotireoidismo, diabetes e disfunções hormonais

Distúrbios do sono: apneia, insônia e sono não reparador prejudicam a energia

Problemas cardíacos ou respiratórios: insuficiência cardíaca, arritmias, doenças crônicas ou pós-infecção viral .

Saúde mental: ansiedade, depressão, burnout e esgotamento emocional afetam, principalmente, a disposição física e cognitiva

Síndrome da fadiga crônica

Fadiga intensa e incapacitante vira sinal de alerta após seis meses de sintomas persistentes e sem melhora com repouso

Essa condição inclui sintomas como sono não reparador, mal-estar após esforço, dificuldades cognitivas, dores musculares e cefaleias

O diagnóstico exige exclusão de outras doenças e baseia-se em critérios clínicos sem testes laboratoriais definitivos

Exames recomendados

Solicite hemograma completo para identificar anemia ou infecções

Faça dosagem hormonal, TSH e glicemia de jejum para detectar hipotireoidismo ou diabetes

Avalie níveis de vitamina D, B12, ferritina e ferro sérico

Em casos específicos, pode consultar cardiologista, pneumologista ou solicitar polissonografia

Dicas práticas para aliviar a fadiga

Mantenha sono regular, dormindo e acordando em horários fixos diariamente

Adote exercício físico leve com frequência, como caminhadas

Inclua uma alimentação equilibrada, rica em proteínas, frutas, vegetais, ferro e vitaminas

Gerencie o estresse com técnicas como meditação, yoga ou pausas para descanso mental

Por isso, não ignore os sinais do seu corpo. A fadiga persistente pode ser apenas um sintoma, mas revela muito sobre sua saúde. Buscar ajuda médica e adotar hábitos saudáveis faz toda a diferença no diagnóstico e na recuperação. Cuidar de si é um passo essencial para viver com mais disposição.