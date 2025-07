Quer secar a barriga? Veja 4 chás que funcionam

Quando você combina a ingestão de chás com uma alimentação equilibrada e exercícios físicos regulares, o processo de emagrecimento ganha impulso. Algumas infusões naturais oferecem benefícios metabólicos importantes, o que as torna excelentes aliadas da perda de peso. Isso acontece porque elas contêm compostos que estimulam a queima de calorias, promovem a saciedade e facilitam a digestão. Além disso, ajudam a controlar o apetite e a evitar picos de açúcar no sangue. Com esses efeitos somados, o corpo tende a queimar gordura de maneira mais eficiente. Por isso, incluir chás na rotina pode acelerar os resultados.

Outro ponto importante está nas propriedades específicas de cada planta usada nas infusões. Muitas atuam como termogênicos naturais, enquanto outras têm ação diurética ou anti-inflamatória. Essas funções auxiliam diretamente na redução do inchaço e no combate à retenção de líquidos, que contribuem para o aumento do volume abdominal. Além disso, ao favorecer o equilíbrio do organismo, os chás melhoram o metabolismo e a disposição para manter hábitos saudáveis. No entanto, é fundamental consumi-los com moderação e em horários adequados. Assim, os efeitos positivos aparecem com mais segurança e constância.

Leia também – Planos de saúde vão atender pacientes do SUS? Entenda isso

Chás emagrecedores naturais

1. Chá verde: aceleração natural do metabolismo

Rico em catequinas e antioxidantes, o chá verde estimula a queima de gordura e acelera o metabolismo. Consuma entre duas e três xícaras por dia, preferencialmente pela manhã ou à tarde.

2. Chá de hibisco: combate à retenção de líquidos

Além de reduzir o inchaço, o chá de hibisco possui ação vasodilatadora e ajuda a equilibrar a pressão arterial. Beba até duas xícaras ao longo do dia.

3. Chá de gengibre: saciedade e digestão equilibrada

O gengibre melhora a digestão e prolonga a sensação de saciedade. A recomendação é tomar uma xícara após as refeições principais.

4. Chá de canela: controle do açúcar e ação termogênica

Com efeito termogênico e regulador da glicemia, o chá de canela auxilia no controle do apetite. Tome uma xícara por dia, preferencialmente após o almoço.

Embora eficazes, esses chás não substituem hábitos saudáveis. Para emagrecer, há necessidade de um conjunto de ações corretas. Para melhores resultados, mantenha uma rotina ativa e cuide da sua alimentação.