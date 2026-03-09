Radiologia intervencionista revoluciona tratamento do câncer no Sul do ES

O avanço da medicina transforma o tratamento do câncer em todo o mundo. Além disso, novas tecnologias permitem diagnósticos cada vez mais precisos. Nesse cenário, o Hospital Unimed Sul Capixaba passou a oferecer uma técnica inovadora no Espírito Santo. Assim, pacientes da região ganham acesso a tratamentos modernos e menos invasivos.

Atualmente, o hospital se destaca como referência regional em tecnologia médica. Portanto, a instituição tornou-se pioneira no Sul capixaba ao utilizar a Radiologia Intervencionista no combate ao câncer. Além disso, essa abordagem amplia as possibilidades de diagnóstico e tratamento. Consequentemente, pacientes recebem terapias mais seguras e com recuperação mais rápida.

O que é radiologia intervencionista

A radiologia intervencionista utiliza exames de imagem para orientar procedimentos médicos. Dessa forma, os especialistas visualizam tumores com alta precisão.

Entre os principais exames utilizados estão tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia.

Essas imagens permitem identificar tamanho, posição e características do tumor. Portanto, os médicos conseguem planejar o tratamento com mais segurança.

Além disso, a técnica dispensa grandes incisões cirúrgicas. Assim, o procedimento torna-se menos invasivo e reduz riscos ao paciente.

Diagnóstico mais preciso do câncer

O câncer surge quando células se multiplicam de forma descontrolada. Consequentemente, essas células formam tumores em diferentes partes do corpo.

Nesse contexto, exames de imagem desempenham papel fundamental. Afinal, eles permitem detectar alterações ainda em estágios iniciais.

Com a radiologia intervencionista, médicos analisam as imagens em tempo real. Assim, eles identificam tumores com maior precisão.

Além disso, os especialistas realizam biópsias guiadas por imagem. Nesse procedimento, o médico coleta pequenas amostras de tecido.

Depois disso, o laboratório analisa o material. Como resultado, os profissionais confirmam ou descartam o diagnóstico de câncer.

Tratamentos menos invasivos

Além do diagnóstico, a radiologia intervencionista também permite tratar tumores. Nesse caso, os médicos utilizam técnicas chamadas de termoablação.

Esses procedimentos destroem células tumorais com diferentes métodos.

Entre eles estão:

radiofrequência

micro-ondas

crioablação

Essas técnicas utilizam calor ou frio intenso para eliminar tumores. Portanto, o tratamento ocorre sem cirurgias tradicionais.

Além disso, o método reduz o tempo de recuperação. Consequentemente, o paciente retorna mais rápido à rotina.

Alívio de sintomas causados pelo câncer

A radiologia intervencionista também ajuda a aliviar sintomas do câncer. Em muitos casos, tumores provocam obstruções em órgãos ou vasos sanguíneos.

Para resolver esse problema, médicos implantam dispositivos chamados stents.

Esses dispositivos mantêm a passagem aberta e restabelecem o fluxo normal. Assim, o paciente recupera conforto e qualidade de vida.

Além disso, o procedimento ocorre com precisão guiada por imagem. Portanto, os riscos de complicações diminuem.

Paciente relata recuperação tranquila

A aposentada Elaine Aparecida Soares Gianelli, de 71 anos, passou pelo tratamento na unidade. Ela tratou dois tumores no fígado com a técnica minimamente invasiva.

Segundo ela, a recuperação ocorreu de forma tranquila.

Ela continuou atividades diárias normalmente. Passeios, dança e praia permaneceram na rotina.

Esse tipo de resultado reforça os benefícios da tecnologia médica.

Avanço no tratamento do câncer no Espírito Santo

A adoção da radiologia intervencionista representa um avanço importante para a medicina regional. Afinal, pacientes não precisam mais buscar tratamento em centros distantes.

Além disso, equipes médicas trabalham de forma integrada para definir estratégias terapêuticas personalizadas.

Essa colaboração aumenta as chances de sucesso do tratamento. Consequentemente, pacientes enfrentam a doença com mais esperança.

Portanto, o investimento em tecnologia médica fortalece o atendimento hospitalar. Ao mesmo tempo, ele amplia o acesso a tratamentos modernos contra o câncer no Sul do Espírito Santo.

