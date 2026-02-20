Unimed Sul Capixaba amplia cirurgias pelo SUS

A Unimed Sul Capixaba passou a integrar o programa Agora Tem Especialistas. Com isso, ampliou a oferta de cirurgias especializadas pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, fortaleceu a parceria com o Governo Federal e com a Secretaria da Saúde do Espírito Santo. Dessa forma, contribui diretamente para reduzir filas e agilizar procedimentos na região Sul do Estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa utiliza a estrutura de hospitais privados para atender pacientes da rede pública. Portanto, transforma capacidade instalada em atendimento concreto. Ao mesmo tempo, acelera o acesso a cirurgias eletivas. Assim, garante mais eficiência ao sistema. Consequentemente, beneficia quem aguarda na fila do SUS.

Leia também – Novos equipamentos elevam capacidade da Unimed Diagnóstico no Sul do ES

Como funciona o programa Agora Tem Especialistas?

O programa Agora Tem Especialistas integra hospitais privados à rede pública. Dessa maneira, amplia a realização de cirurgias especializadas. Além disso, otimiza recursos já disponíveis. Ou seja, evita ociosidade hospitalar e reduz o tempo de espera.

No Hospital Unimed, a cooperativa cadastrou três tipos de cirurgia. As especialidades incluem cirurgia bucomaxilofacial e ginecologia. Com essa estrutura, a estimativa prevê atendimento de até 804 pacientes por ano. Portanto, amplia significativamente a oferta de procedimentos.

Além disso, a proposta prioriza cirurgias eletivas. Assim, libera filas acumuladas. Ao mesmo tempo, garante organização conforme critérios do SUS.

Redução de filas e ampliação do acesso

A participação no programa fortalece a integração entre o sistema público e a rede privada. Dessa forma, amplia o acesso da população a procedimentos especializados. Enquanto isso, reduz gargalos históricos em áreas com alta demanda.

Segundo o gerente de Hospitalidade da cooperativa, Everton Resende, a iniciativa coloca a estrutura hospitalar a serviço da comunidade. Ele explica que o SUS encaminhará os pacientes conforme organização e priorização definidas pela rede pública.

Além disso, a expectativa projeta cerca de cem mil reais em atendimentos mensais. No entanto, o volume dependerá da demanda enviada pelo SUS. Portanto, o fluxo seguirá critérios técnicos.

Impacto regional na saúde pública

A atuação da Unimed Sul Capixaba fortalece o cuidado regional. Primeiramente, amplia o número de cirurgias disponíveis. Em seguida, reduz o tempo de espera. Consequentemente, melhora a qualidade de vida dos pacientes.

Especialidades como bucomaxilofacial e ginecologia costumam concentrar filas. Por isso, a ampliação da oferta gera impacto direto. Além disso, promove maior equilíbrio entre demanda e capacidade hospitalar.

Everton Resende destaca que o movimento também fortalece a cooperação entre os sistemas. Assim, utiliza de forma estratégica a infraestrutura hospitalar existente. Portanto, transforma parceria em resultado prático.

Integração que gera eficiência

Ao integrar o programa federal, a cooperativa reforça compromisso social. Além disso, amplia a responsabilidade institucional. Dessa maneira, contribui para uma saúde pública mais resolutiva.

Enquanto muitos aguardam por procedimentos, a ampliação de vagas representa avanço concreto. Assim, pacientes que dependem exclusivamente do SUS encontram mais agilidade.

Portanto, a iniciativa não apenas amplia cirurgias. Ela também fortalece o acesso, reduz filas e otimiza recursos. Em síntese, transforma estrutura privada em benefício público.

Com base em informações do portal Unimed Sul Capixaba.