Reduza risco de AVC – veja como

Adotar hábitos saudáveis reduz principalmente o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A seguir, apresento oito estratégias eficazes:

1. Abandone o tabagismo

Fumar danifica as paredes dos vasos sanguíneos, eleva a pressão arterial e , portanto, aumenta a frequência cardíaca, dobrando a probabilidade de acidente vascular cerebral em comparação aos não fumantes.

2. Controle a pressão arterial

A hipertensão enfraquece os vasos sanguíneos, tornando-os suscetíveis a rupturas ou bloqueios. Monitorar regularmente a pressão arterial permite identificar precocemente possíveis elevações e adotar medidas preventivas.

3. Gerencie os níveis de colesterol

Colesterol elevado contribui para o acúmulo de placas nas artérias, dificultando o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de AVC. Além disso, manter uma dieta equilibrada, rica em fibras e pobre em gorduras saturadas, auxilia no controle do colesterol.

4. Monitore a glicemia

Altos níveis de açúcar no sangue podem danificar os vasos sanguíneos e, dessa forma, facilitar a formação de coágulos que podem alcançar o cérebro, gerando acidente vascular cerebral. Praticar exercícios regularmente, manter uma alimentação balanceada e controlar o estresse são medidas eficazes para regular a glicemia.

5. Mantenha um peso saudável

O excesso de peso aumenta o risco de hipertensão, doenças cardíacas e diabetes tipo 2, fatores que contribuem, assim, para o AVC. Adotar uma dieta nutritiva e praticar atividades físicas regularmente são fundamentais para alcançar e manter um peso adequado.

6. Pratique atividades físicas regularmente

De acordo com médicos, exercícios físicos reduzem o risco de AVC e previnem outras condições, como diabetes e ansiedade. Atividades como caminhadas, corridas ou musculação são benéficas.

7. Modere o consumo de álcool

O consumo excessivo de álcool eleva a pressão arterial e contribui para o ganho de peso, aumentando o risco de acidente vascular cerebral. Limitar a ingestão de bebidas alcoólicas ajuda a manter a saúde cardiovascular.

8. Adote uma alimentação equilibrada

Conforme especialistas, uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e pobre em gorduras saturadas e trans contribui para a saúde do coração e reduz o risco de AVC. Alimentos como aveia, abacate e oleaginosas auxiliam no controle do colesterol.

Implementar essas mudanças no estilo de vida promove a saúde cardiovascular e cerebral, diminuindo significativamente o risco de acidente vascular cerebral em qualquer idade.

