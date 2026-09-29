Sabe o que é hikikomori? Veja esse perigo que cresce no mundo
Hikikomori descreve um isolamento social intenso e prolongado que pode afetar adolescentes e jovens em diferentes países
Adolescentes e jovens podem atravessar períodos de maior afastamento social. Porém, quando a reclusão se prolonga e interfere na rotina, o comportamento merece atenção.
Esse fenômeno recebe o nome de hikikomori, termo japonês que pode ser traduzido como “isolado em casa”. A expressão descreve situações de isolamento social intenso e prolongado.
Leia também – Perda de massa muscular pode aumentar risco de quedas e fraturas
A pessoa pode permanecer durante semanas, meses ou até anos praticamente reclusa. Nesse período, reduz o contato presencial e mantém grande parte da interação com o mundo por meio das telas.
Embora o fenômeno tenha sido descrito inicialmente no Japão, pesquisadores também observam casos em outros países.
O que é hikikomori e quando o isolamento preocupa?
O hikikomori descreve um padrão extremo de reclusão social. A pessoa se afasta progressivamente de atividades, relações e compromissos presenciais.
No Japão, estudos citados pela fonte estimam ocorrência entre 1% e 2% dos adolescentes. Para outros países, ainda faltam dados epidemiológicos suficientes para estabelecer uma frequência confiável.
Além disso, o hikikomori ainda não possui uma classificação própria nos principais manuais diagnósticos. Por isso, profissionais precisam avaliar cada caso dentro do contexto clínico.
O fenômeno pode aparecer sozinho ou acompanhar outros problemas de saúde mental.
Quais fatores podem favorecer o isolamento?
Diversas situações podem contribuir para o desenvolvimento desse comportamento. Entre elas aparecem baixa autoestima, dificuldades de socialização, bullying e experiências traumáticas na infância.
Conflitos familiares e dificuldades relacionadas às expectativas sociais também podem aumentar a vulnerabilidade.
Em alguns casos, características relacionadas ao autismo ou ao TDAH podem coexistir com o isolamento. Isso, porém, não significa que essas condições provoquem automaticamente o hikikomori.
O afastamento pode funcionar como uma tentativa de evitar situações percebidas como difíceis, frustrantes ou ameaçadoras.
O excesso de telas causa hikikomori?
A relação entre telas e isolamento não apresenta uma explicação única.
O uso intenso da internet e de jogos pode contribuir para o afastamento quando ocupa grande parte da rotina. Ao mesmo tempo, a pessoa já isolada pode recorrer às telas para manter algum contato com o mundo.
Por isso, observar apenas o número de horas conectado não basta. O impacto sobre a vida cotidiana ajuda a entender melhor a situação.
Quando a atividade virtual substitui progressivamente estudos, trabalho, relações familiares, lazer e convivência presencial, o comportamento merece avaliação.
Quais sinais indicam que o jovem precisa de atenção?
O isolamento costuma avançar gradualmente. Alguns sinais podem aparecer ao longo desse processo:
- afastamento crescente de amigos e familiares;
- abandono de atividades sociais;
- perda de interesse pelo contato presencial;
- aumento expressivo do tempo diante das telas;
- alterações no sono;
- irritabilidade;
- dificuldade crescente para lidar com situações fora do ambiente virtual.
A chamada desadaptação social também merece atenção. Ela ocorre quando a pessoa passa a ter dificuldades importantes para manter atividades e relações necessárias à vida cotidiana.
Como tratar o hikikomori?
O cuidado depende das características e da história de cada pessoa. Por isso, a avaliação profissional precisa considerar possíveis problemas associados ao isolamento.
A psicoterapia pode integrar o tratamento. Em algumas situações, profissionais também podem indicar medicamentos para sintomas ou condições específicas.
A participação da família representa outro componente importante. Pressionar, ameaçar ou exigir uma mudança imediata pode aumentar o afastamento.
Uma abordagem acolhedora pode ajudar a reconstruir vínculos aos poucos. O objetivo consiste em ampliar gradualmente a participação social, respeitando as necessidades e os limites de cada pessoa.
Quando buscar ajuda?
O isolamento ocasional faz parte da vida e não significa necessariamente um problema de saúde. A preocupação aumenta quando o afastamento se torna persistente e compromete diferentes áreas da rotina.
Nessas situações, familiares podem procurar orientação profissional para entender o comportamento e identificar possíveis causas.
Quanto mais cedo a família percebe mudanças importantes, maior a possibilidade de construir estratégias de cuidado antes que o isolamento se aprofunde.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726