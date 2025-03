Saiba 5 dicas para evitar riscos e se manter longe do pronto-socorro

Acidentes acontecem, mas muitos podem ser evitados com medidas simples. Conforme a área de emergência, cinco ações básicas reduzem as chances de uma visita ao pronto-socorro.

1. Use equipamentos de micromobilidade com segurança

Patinetes elétricos, bicicletas e hoverboards podem ser práticos, mas também perigosos. O número de acidentes envolvendo esses equipamentos disparou nos últimos anos. A fim de evitar quedas e lesões, sempre use capacete, confira os freios e nunca dirija sob efeito de álcool ou drogas. Supervisione crianças e siga as instruções do fabricante.

2. Redobre a atenção com crianças perto da água

O afogamento é uma das principais causas de morte entre crianças pequenas, por isso, piscinas, lagos e até baldes representam risco. Nunca deixe crianças sem supervisão perto da água. Cercas ao redor de piscinas, aulas de natação e equipamentos de segurança reduzem os perigos.

3. Não tome medicamentos sem prescrição

Tomar remédios desconhecidos pode ser fatal. Medicamentos vendidos por fontes não confiáveis podem conter substâncias perigosas, logo, use apenas produtos prescritos por médicos e comprados em farmácias autorizadas. Evite compartilhar medicamentos com amigos ou familiares.

4. Fuja de desafios perigosos das redes sociais

Desafios virais podem colocar vidas em risco. Alguns incentivam o consumo exagerado de medicamentos ou substâncias tóxicas. Muitos jovens já foram parar no pronto-socorro por participar dessas tendências. Antes de seguir qualquer desafio online, avalie os riscos.

5. Nunca use o celular ao dirigir

Mensagens de texto ao volante causam milhares de acidentes. Qualquer distração pode ser fatal. Mantenha o foco na estrada, evitando não apenas mensagens, mas também chamadas, vídeos e redes sociais. A segurança no trânsito depende da atenção total do motorista.

Seguir essas dicas reduz riscos e ajuda a evitar emergências. Previna-se! em caso de emergência, acione Serviço Móvel de Emergência, o SAMU, via 192.

