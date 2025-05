Santa Casa realiza nova captação de órgãos em Cachoeiro

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro realizou, nesta quarta-feira (21), mais uma captação de órgãos. Conforme informação, a equipe médica atendeu um paciente vítima de acidente de trânsito. Mesmo com toda a assistência, ele não resistiu.

Família autoriza doação e salva outras vidas

Com um gesto nobre e solidário, a família do paciente autorizou a doação de órgãos. A equipe, desse modo, captou o fígado e os rins. Os órgãos seguiram para pacientes do Espírito Santo que aguardavam na fila de transplante.

Captação segue critérios técnicos e legais

A captação só ocorre após a confirmação da morte encefálica. Assim, equipe médica realiza exames clínicos, laboratoriais e de imagem para comprovar a ausência total e irreversível de atividade cerebral.

Vídeo: Divulgação/ Santa Casa de Misericórdia -CI

Segunda doação de órgãos em menos de uma semana

Na última sexta-feira (16), a Santa Casa também captou fígado e córneas de outro paciente. Essa sequência confirma, principalmente, a importância da conscientização sobre a doação de órgãos.

Comunicação com a família faz diferença

A enfermeira Beatriz Colodetti, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos, reforça a importância de conversar com a família.

Ela orienta:

Informe seu desejo de ser doador ainda em vida

Fale abertamente com seus familiares

Lembre que somente a família pode autorizar a doação