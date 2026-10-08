Sarampo avança nas Américas e Brasil reforça vacinação

O avanço do sarampo em países das Américas aumentou a atenção das autoridades brasileiras para o risco de novos casos. A doença voltou a preocupar devido à circulação do vírus em diferentes países.

Nos Estados Unidos, o número de registros em 2026 já alcançou o maior patamar anual em mais de 35 anos. Mais de 90% dos infectados não tinham vacinação ou apresentavam situação vacinal desconhecida.

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No Brasil, o cenário continua diferente. O país registra casos importados, mas mantém a classificação de território livre da circulação endêmica do sarampo.

Por que o Brasil reforçou a vigilância contra o sarampo?

O Ministério da Saúde intensificou o monitoramento porque o vírus circula novamente em diferentes países das Américas. Até 5 de outubro, o Brasil contabilizou 52 casos importados.

São Paulo concentra 41 registros. O Amazonas contabiliza dez casos, enquanto o Rio de Janeiro tem um.

Além disso, Estados Unidos, Guatemala, México, Peru e Canadá concentram mais de 95% dos casos confirmados nas Américas em 2026, segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Por isso, as equipes de saúde ampliaram a busca por pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados. A estratégia também inclui investigação epidemiológica e vacinação de bloqueio.

O Brasil ainda está livre da circulação endêmica?

Sim. Apesar dos casos importados registrados neste ano, o Brasil continua classificado como livre da circulação endêmica do sarampo.

Essa condição representa uma conquista recente. Em 2019, o país registrou mais de 20 mil casos e perdeu a certificação de eliminação do vírus após mais de 12 meses de transmissão.

Em novembro de 2024, a Opas voltou a reconhecer o Brasil como livre da circulação endêmica da doença.

Entre 2023 e 2025, o país confirmou 85 casos, sem registro de mortes.

Por que a vacinação continua importante?

O sarampo apresenta alta capacidade de transmissão. Por isso, manter a vacinação em dia ajuda a impedir que casos trazidos de outros países iniciem novas cadeias de transmissão.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o Brasil aumentou a cobertura das vacinas do calendário infantil desde 2023. Nesse período, o número de crianças sem vacinação caiu 86%.

Em 2025, a primeira dose da tríplice viral alcançou cobertura de 93,10% no país. A vacina protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

São Paulo chegou a 94,39%, enquanto o Amazonas registrou 89,54%.

Quem precisa conferir a vacinação?

A recomendação é verificar a caderneta de vacinação e procurar uma unidade de saúde quando houver doses atrasadas.

A vacina contra o sarampo faz parte do calendário do Sistema Único de Saúde (SUS). Portanto, a população pode buscar os serviços públicos para atualizar a imunização conforme as recomendações do Programa Nacional de Imunizações.

Em situações específicas, as equipes também podem indicar a chamada dose zero.

O que é a dose zero contra o sarampo?

A dose zero atende crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias em situações definidas pelas autoridades de saúde.

Essa aplicação não substitui as doses previstas no calendário infantil. Assim, a criança deve continuar recebendo as doses de rotina aos 12 e aos 15 meses.

Como o Brasil está monitorando novos casos?

Ao longo de 2026, ocorreram quatro grandes mobilizações de vacinação contra o sarampo.

Em São Paulo, as ações aplicaram mais de 3,8 milhões de doses. No Amazonas, foram cerca de 192 mil.

As equipes também realizam busca ativa, investigação de casos, coleta de amostras e acompanhamento de contatos.

Na região de tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, o monitoramento ganhou reforço após a confirmação de casos importados.

Nesse cenário, a vacinação continua como uma das principais ferramentas para evitar que o vírus volte a circular de forma sustentada no país.