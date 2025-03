Sarampo em alta: veja a importância da vacinação

Nos últimos meses, mortes causadas pelo sarampo reacenderam um alerta global sobre os riscos da doença, demonstrando como o vírus, altamente contagioso, ainda representa uma ameaça séria à saúde pública. Isso tudo destaca a importância da vacinação como meio de bloquear danos causados pelo sarampo.

O perigo do sarampo e sua rápida disseminação

O sarampo se espalha com extrema facilidade, principalmente em ambientes fechados. Apenas uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas ao seu redor que não estejam imunizadas. Além disso, o vírus pode permanecer no ar por até duas horas após o doente deixar o ambiente, aumentando ainda mais o risco de contaminação.

Os sintomas iniciais incluem febre alta, tosse persistente, irritação nos olhos e manchas avermelhadas pelo corpo. No entanto, as complicações podem ser ainda mais graves, como pneumonia, encefalite e até mesmo a morte, especialmente entre crianças pequenas e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

Vacinação e sarampo: melhor caminho é a prevenção

Diante do avanço da doença, especialistas reforçam a necessidade de manter a vacinação em dia. A tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, continua sendo a maneira mais eficaz de evitar surtos. A imunização não apenas protege o indivíduo, mas também reduz a circulação do vírus na comunidade, prevenindo novas infecções.

Autoridades de saúde alertam que a queda nas taxas de vacinação contribui diretamente para o ressurgimento da doença. Assim, garantir que crianças e adultos recebam todas as doses recomendadas se torna essencial para conter a propagação do sarampo.

Portanto, diante do aumento de casos, a vacinação deve ser prioridade. Somente com altas taxas de imunização será possível evitar novas mortes e impedir que o sarampo volte a se tornar um problema global.

Leia também: Vença a desinformação: vacina contra HPV combate câncer de útero