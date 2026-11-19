A saúde do homem exige atenção em todas as fases da vida. No entanto, mudanças no organismo, histórico familiar e hábitos cotidianos podem modificar as necessidades de prevenção ao longo dos anos.

Apesar dessa importância, os homens ainda procuram menos os serviços de saúde do que as mulheres. Dados do Observatório da Atenção Integral à Saúde dos Homens mostram que, em 2025, 59 milhões de homens buscaram atendimento na atenção primária. Entre as mulheres, o número chegou a 155 milhões.

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Adiar consultas e exames preventivos pode dificultar a identificação de doenças. Por isso, manter o acompanhamento médico desde a juventude ajuda a reconhecer alterações precocemente.

Aos 20 anos, os cuidados envolvem principalmente saúde sexual e prevenção de infecções. Já aos 40, ganham importância a avaliação urológica e as alterações hormonais. Depois dos 60, o acompanhamento também precisa considerar doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

Quais cuidados com a saúde do homem são importantes em cada idade?

As necessidades de saúde mudam conforme o envelhecimento. Entretanto, a prevenção deve acompanhar o homem durante toda a vida.

Além disso, histórico familiar, condições individuais e estilo de vida ajudam a definir quais avaliações cada pessoa precisa.

Aos 20 anos: saúde sexual e prevenção de infecções

Na juventude, a atenção deve incluir a saúde sexual e a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Os exames ajudam a identificar infecções, inclusive aquelas que não apresentam sintomas. A vacinação contra o HPV também integra as medidas preventivas.

Além disso, a avaliação médica pode investigar questões relacionadas à fertilidade e possíveis alterações hormonais, quando necessário.

Essa fase também representa uma oportunidade para estabelecer hábitos saudáveis. Praticar atividades físicas, manter uma alimentação equilibrada e evitar o tabagismo contribuem para a saúde ao longo dos anos.

Aos 40 anos: atenção à próstata e às alterações hormonais

A partir dos 40 anos, a avaliação da saúde masculina ganha novas questões, especialmente em relação ao sistema urinário e à próstata.

Entre os problemas que merecem atenção estão o câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna. Essa última condição provoca o aumento da próstata e pode dificultar a passagem da urina.

Alguns sintomas exigem avaliação médica, como:

Necessidade de urinar várias vezes durante a noite;

Aumento da frequência urinária;

Ardência ao urinar;

Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga.

Além disso, alguns homens apresentam dificuldades no desempenho sexual nessa faixa etária. As causas podem envolver fatores emocionais ou alterações hormonais.

Por isso, a investigação precisa considerar os sintomas, o histórico de saúde e os resultados dos exames.

O rastreamento do câncer de próstata também exige avaliação individualizada. A idade, o histórico familiar e os possíveis benefícios e riscos dos exames ajudam a orientar essa decisão.

Aos 60 anos: acompanhamento urológico e controle de doenças crônicas

Depois dos 60 anos, o acompanhamento da saúde masculina ganha ainda mais importância.

Nessa fase, a atenção à próstata continua, assim como a avaliação de possíveis alterações urinárias. O médico também pode investigar doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

Essas condições exigem acompanhamento contínuo, pois podem comprometer diferentes funções do organismo.

Além disso, manter atividades físicas regulares e uma alimentação equilibrada ajuda a preservar a saúde e a autonomia.

A avaliação periódica também permite identificar alterações e orientar os cuidados necessários conforme as condições individuais.

Como o histórico familiar influencia a saúde do homem?

O histórico familiar representa um fator importante na avaliação de algumas doenças, especialmente o câncer de próstata.

Homens que têm pai ou irmãos com diagnóstico da doença precisam conversar com um profissional de saúde sobre o momento adequado para iniciar a avaliação.

O histórico de outros familiares, como tios, também merece atenção.

Além disso, fatores hereditários podem aumentar a predisposição a determinadas doenças. Por isso, informar os antecedentes familiares durante as consultas ajuda a orientar a prevenção.

Quais hábitos podem prejudicar a saúde masculina?

O estilo de vida influencia a saúde em qualquer idade. Entretanto, alguns comportamentos podem aumentar os riscos de doenças quando se mantêm ao longo dos anos.

Entre os principais fatores estão:

Tabagismo;

Consumo excessivo de bebidas alcoólicas;

Sedentarismo;

Alimentação frequente baseada em ultraprocessados.

Em contrapartida, a prática regular de atividades físicas e uma alimentação equilibrada contribuem para a prevenção de doenças crônicas.

Além disso, abandonar o cigarro e reduzir o consumo de álcool são medidas importantes para proteger a saúde.

Testosterona: por que evitar a reposição sem avaliação médica?

O uso de testosterona sem acompanhamento profissional também exige atenção.

A reposição hormonal não representa uma medida indicada para todos os homens que envelhecem ou apresentam alterações no desejo sexual.

A avaliação considera os sintomas e os níveis hormonais identificados nos exames. Entre as manifestações que podem motivar uma investigação estão redução da libido, disfunção erétil, alterações do sono e irritabilidade.

No entanto, esses sintomas podem ter diferentes causas. Por isso, a investigação precisa identificar sua origem antes de qualquer decisão sobre tratamento.

O uso de testosterona sem indicação e acompanhamento pode trazer riscos à saúde. Portanto, a automedicação e o uso de hormônios por conta própria devem ser evitados.

Cuidar da saúde masculina não depende apenas da idade ou do aparecimento de sintomas. Consultas regulares, prevenção e hábitos saudáveis ajudam a identificar problemas e preservar a qualidade de vida em todas as fases.