Saúde mental no campo: como identificar e acolher a dor invisível?
Seminário inédito no Espírito Santo orienta comunidades rurais a identificar sinais de sofrimento emocional e buscar apoio.
Muitas pessoas acreditam que a rotina ao ar livre garante uma vida calma e livre do estresse. Contudo, essa ideia de que quem trabalha no campo não enfrenta problemas emocionais é um mito perigoso. Independentemente da idade, do gênero ou da situação financeira, agricultores e moradores rurais lidam com uma pressão diária gigantesca. Preocupações com clima, dívidas e o isolamento geográfico, entre outros problemas, afetam diretamente o bem-estar da família rural.
Pensando nisso, profissionais de diversas áreas participaram do seminário Raízes que Cuidam nesta sexta-feira, 2 de outubro. O evento gratuito ocorreu das 8h às 14h, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Venda Nova do Imigrante. O encontro reuniu extensionistas rurais, educadores, profissionais de saúde e lideranças comunitárias para quebrar tabus e fortalecer redes locais de apoio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Quem pode ajudar pessoas em sofrimento emocional na área rural?
Toda a comunidade pode atuar como um elo de acolhimento. Agentes de saúde, técnicos agrícolas, professores e vizinhos costumam conviver de perto com os produtores. Por causa dessa proximidade, eles conseguem notar as primeiras mudanças de atitude em quem precisa de suporte.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça que fortalecer laços comunitários e garantir o acesso a informações claras salva vidas. Por isso, integrar assistência técnica, saúde e assistência social ajuda a identificar precocemente quadros de depressão e ansiedade no interior.
Por que a vida no meio rural impacta o bem-estar psicológico?
Trabalhar na agricultura exige lidar com fatores imprevisíveis. Além da sobrecarga física, oscilações no preço da safra e eventos climáticos extremos geram insegurança constante. A falta de convivência social diária também amplia a sensação de solidão.
A psicóloga Luísa Bravim explica que precisamos olhar para a rotina de quem produz nosso alimento com empatia. Ela destaca que ouvir sem julgamentos e cultivar o companheirismo entre vizinhos previne o adoecimento. Além disso, observar comportamentos isolados ajuda a agir antes que o quadro se agrave.
Quais sinais indicam que é hora de buscar ajuda profissional?
Mudanças repentinas no humor, perda de interesse pelo trabalho, insônia e isolamento são alertas claros. O pastor Miquéias Holz, que acompanha comunidades rurais em Santa Maria de Jetibá, ressalta a força das conversas sinceras entre conhecidos.
Especialista em poimênica — conjunto de práticas de acompanhamento e cuidado pastoral —, ele explica que a proximidade física e a confiança facilitam o diálogo sincero. O líder religioso utiliza esse acolhimento cotidiano para quebrar preconceitos e incentivar a comunidade a olhar para a saúde emocional de forma aberta e ética.
Porém, o acolhimento comunitário não substitui o tratamento médico. O médico psiquiatra Dr. Júlio Godoy ressalta que atitudes cuidadosas abrem caminho para o diálogo, mas o sofrimento intenso exige diagnóstico e acompanhamento especializado. Quando surgirem sinais severos ou pensamentos autodestruitivos vísiveis, a família deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima.
Roda de conversa e troca de ideias
A participação expressiva de técnicos, agricultores, veterinária, engenheira civil, jornalista, professoras, assistentes sociais e profissionais de diferentes áreas mostrou, portanto, que a saúde mental no meio rural ultrapassa os limites do campo. Durante a roda de conversa, realizada com os três palestrantes e Kátia Quedevez, organizadora do evento, os participantes tiveram, assim, a oportunidade de falar, ouvir, compartilhar experiências e refletir sobre situações que fazem parte não apenas do trabalho, mas também de outras dimensões da vida.
Nesse sentido, a troca de experiências reforçou a importância de criar espaços seguros para o diálogo. Ao mesmo tempo, o encontro mostrou como diferentes perspectivas podem ampliar a compreensão sobre saúde mental e aproximar o tema da realidade de cada comunidade.
Além disso, a participação ativa do público demonstrou o interesse em manter esse tipo de discussão. Por isso, muitos participantes defenderam a realização de novas edições, com a possibilidade de levar o debate a outras comunidades e ampliar a rede de diálogo sobre saúde mental no meio rural.
O seminário Raízes que Cuidam foi uma realização do Conexão Safra. O evento contou com o apoio do Sicoob, Mútua, Ifes, Senar-ES, Faes, Incaper e Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.
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