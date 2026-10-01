Estresse, ansiedade e solidão podem afetar a saúde do coração

Estresse, ansiedade e solidão fazem parte da experiência humana. Porém, quando persistem por muito tempo, podem afetar hábitos, pressão arterial e outros aspectos relacionados à saúde cardiovascular.

A relação entre saúde mental e coração ganhou espaço nas pesquisas recentes. Em 2025, a Sociedade Europeia de Cardiologia publicou um consenso sobre o tema e destacou que essa relação ocorre nos dois sentidos.

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Condições emocionais podem influenciar o risco cardiovascular. Da mesma forma, uma doença cardíaca pode provocar sofrimento emocional.

Isso não significa que uma preocupação ou um momento de tristeza provoque, sozinho, um infarto. O risco cardiovascular resulta da combinação de diversos fatores.

Como o estresse afeta o coração?

Diante de uma situação de ameaça, o organismo ativa uma resposta conhecida como “luta ou fuga”. Nesse processo, libera substâncias como a adrenalina.

A reação aumenta os batimentos cardíacos, contrai os vasos sanguíneos e eleva temporariamente a pressão arterial. Em situações pontuais, essa resposta ajuda o organismo a lidar com um perigo.

O problema pode surgir quando o estresse se torna frequente ou permanece por períodos prolongados.

A American Heart Association aponta que o estresse psicológico intenso pode provocar alterações nos vasos sanguíneos do coração e favorecer alterações do ritmo cardíaco.

Pessoas que já apresentam hipertensão, diabetes ou outros fatores de risco cardiovascular precisam de atenção especial.

Uma emoção forte pode afetar o funcionamento do coração?

Sim. Uma condição chamada cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido, pode aparecer após situações de estresse emocional intenso.

A perda de uma pessoa próxima, uma separação ou uma notícia inesperada podem funcionar como gatilhos. Acontecimentos muito positivos e intensos também podem desencadear a condição.

O excesso de hormônios relacionados ao estresse pode alterar temporariamente a contração do músculo cardíaco.

Os sintomas podem se parecer com os de um infarto, incluindo dor no peito e falta de ar. Por isso, não é seguro atribuir esses sinais automaticamente à ansiedade.

Dor ou pressão no peito, falta de ar, suor frio, náusea ou mal-estar intenso exigem avaliação imediata, principalmente quando aparecem de forma súbita.

O estresse prolongado aumenta o risco?

O estresse contínuo pode afetar a saúde por diferentes caminhos. Além das respostas físicas do organismo, ele pode modificar comportamentos importantes para a prevenção cardiovascular.

Uma pessoa sob estresse pode dormir pior, mudar a alimentação, reduzir a atividade física ou aumentar o consumo de álcool. Também pode ter mais dificuldade para seguir tratamentos e manter consultas de acompanhamento.

Essas mudanças podem dificultar o controle de fatores que aumentam o risco cardiovascular.

A hipertensão, por exemplo, continua entre os principais problemas de saúde pública no Brasil. Por isso, controlar a pressão arterial permanece uma medida importante de prevenção.

A solidão também pode afetar o coração?

Solidão e isolamento social não significam exatamente a mesma coisa. Uma pessoa pode ter contato frequente com outras pessoas e ainda assim sentir-se sozinha.

A relação entre conexão social e saúde ganhou atenção internacional. Em 2025, a Organização Mundial da Saúde publicou o primeiro relatório da Comissão sobre Conexão Social.

O documento relacionou a desconexão social a diferentes problemas de saúde, incluindo doenças cardiovasculares.

Pesquisas recentes também encontraram associação entre solidão, isolamento social e maior risco cardiovascular. Uma meta-análise publicada em 2025 na revista BMC Public Health reuniu dados de mais de 5,2 milhões de participantes.

Esses estudos mostram uma associação, mas não permitem afirmar que a solidão, isoladamente, provoque uma doença cardíaca.

Quando o sofrimento emocional merece atenção?

Sentir tristeza, preocupação ou irritação ocasionalmente não significa estar doente. O sinal de alerta aparece quando essas emoções persistem, ficam intensas ou começam a interferir na vida cotidiana.

Alterações no sono, alimentação, atividade física, trabalho e relacionamentos merecem atenção. O mesmo vale quando o sofrimento dificulta o acompanhamento de uma doença já existente.

Cuidar da saúde emocional, portanto, faz parte de uma rotina de prevenção.

Isso não substitui os cuidados cardiovasculares tradicionais. Não fumar, praticar atividade física, manter uma alimentação equilibrada, controlar pressão, colesterol e glicemia e dormir adequadamente continuam importantes.

Também vale manter o acompanhamento regular da saúde. Ao mesmo tempo, fortalecer vínculos sociais e procurar ajuda diante de um sofrimento persistente pode contribuir para uma abordagem mais completa do cuidado.