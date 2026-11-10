Se preciso, saiba como organizar um kit de emergência para 72 horas

Enchentes, tempestades, deslizamentos e interrupções no fornecimento de energia podem exigir mudanças rápidas na rotina de uma família. Nessas situações, ter alimentos, água, medicamentos e documentos organizados facilita a resposta a imprevistos.

Para incentivar a prevenção, a Defesa Civil Nacional divulgou orientações sobre a montagem de um kit de emergência com suprimentos para até 72 horas. A recomendação contempla itens de higiene, primeiros socorros, alimentação, comunicação e proteção pessoal.

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O planejamento deve considerar o número de moradores e as necessidades específicas de cada pessoa. Além disso, o material precisa ficar em um local de fácil acesso.

O governo federal esclareceu que a iniciativa faz parte das medidas permanentes de prevenção. Portanto, a orientação não indica uma ameaça iminente nem exige a formação de estoques extraordinários.

O que colocar no kit de emergência recomendado pela Defesa Civil?

A mochila de emergência deve reunir produtos essenciais para garantir alimentação, hidratação, higiene e cuidados básicos durante três dias.

A quantidade de cada item depende do tamanho da família. Além disso, pessoas que utilizam medicamentos ou equipamentos específicos precisam incluir esses recursos no planejamento.

Confira os principais produtos recomendados.

1. Água, alimentos e utensílios básicos

A água potável representa uma das principais prioridades. A Defesa Civil recomenda reservar dois litros por pessoa, por dia.

Assim, cada morador precisa contar com pelo menos seis litros para um período de 72 horas.

Na alimentação, a preferência deve recair sobre produtos que não estragam facilmente e dispensam preparo. Algumas opções incluem:

Frutas secas;

Barras de cereais;

Biscoitos;

Alimentos enlatados.

Também vale separar copos, pratos, talheres e abridor de latas.

2. Medicamentos e materiais de primeiros socorros

O kit precisa incluir os medicamentos utilizados regularmente pelos moradores. Além disso, é importante guardar cópias das receitas correspondentes.

Materiais para pequenos curativos também ajudam nos cuidados básicos. Entre eles, estão gazes, bandagens e álcool em gel.

Repelente também merece espaço na mochila. Pessoas que utilizam aparelhos para medir a glicose ou outros equipamentos médicos devem prever baterias, carregadores e acessórios necessários.

Óculos de grau, lentes de contato e produtos de conservação também podem fazer diferença.

3. Produtos de higiene pessoal

Manter a higiene ajuda a preservar o bem-estar durante situações de emergência. Por isso, a mochila deve conter produtos de uso cotidiano.

A lista inclui escova de dentes, creme dental, sabonete, papel higiênico e lenços de papel. Absorventes e outros produtos menstruais também precisam entrar na relação.

Sempre que possível, escolha embalagens pequenas e resistentes. Dessa maneira, você economiza espaço e facilita o transporte.

4. Roupas, calçados e iluminação

Separe mudas de roupas confortáveis, peças íntimas e calçados fechados. Em regiões frias, inclua casacos e outras roupas de proteção.

A iluminação também exige atenção. Lanternas e pilhas extras ajudam quando ocorre interrupção no fornecimento de energia.

Além disso, carregadores de celular e baterias portáteis facilitam a comunicação. Um rádio AM/FM permite acompanhar informações oficiais mesmo sem acesso à internet.

5. Documentos e dinheiro

Guarde cópias dos documentos pessoais em embalagens impermeáveis. Inclua também informações médicas, contatos de emergência e documentos relacionados à residência, quando necessário.

Uma pequena quantia em dinheiro também pode ajudar. Afinal, falhas de energia ou internet podem comprometer os pagamentos eletrônicos.

Sacolas plásticas resistentes ajudam a proteger documentos, roupas e outros objetos contra a umidade.

Como adaptar o kit para crianças, idosos e animais?

Cada família apresenta necessidades diferentes. Por isso, a montagem exige atenção especial aos moradores que dependem de cuidados específicos.

Para bebês e crianças pequenas, inclua fraldas, lenços umedecidos e alimentos adequados à idade. Pessoas idosas também podem precisar de medicamentos, equipamentos e materiais adicionais.

Os animais de estimação igualmente precisam de planejamento. Para cães e gatos, reserve água, ração, medicamentos habituais, guia, coleira e identificação.

Quando revisar o kit de emergência?

Organizar os materiais representa apenas o primeiro passo. A Defesa Civil recomenda revisar o kit a cada seis meses.

Durante a conferência, verifique a validade dos alimentos, medicamentos e produtos de higiene. Também teste as lanternas e confira a carga das baterias portáteis.

Mantenha a mochila em um lugar conhecido por todos os moradores e de fácil acesso.

Por fim, lembre-se de que o kit não substitui as orientações oficiais. Durante uma situação de risco, acompanhe os alertas da Defesa Civil e siga as instruções das autoridades locais.

A preparação antecipada ajuda a família a enfrentar imprevistos com mais organização e segurança, sem necessidade de compras exageradas ou formação de estoques desnecessários.