Sedentarismo e sobrepeso podem afetar o aprendizado infantil

A dificuldade para se concentrar nas aulas nem sempre está relacionada apenas aos métodos de ensino ou à rotina de estudos. A saúde física também pode influenciar a atenção, a leitura e o desempenho escolar de crianças e adolescentes.

Pesquisas indicam uma associação entre excesso de peso, baixa aptidão física e dificuldades em determinadas habilidades cognitivas. Por isso, incentivar o movimento desde a infância pode contribuir tanto para o bem-estar quanto para o desenvolvimento educacional.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Leia também – Unimed: alimentação e atividade física contra obesidade infantil

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para a importância da atividade física na infância e na adolescência. O sedentarismo e a obesidade, por sua vez, representam desafios de saúde pública que exigem atenção das famílias e das escolas.

Como o sobrepeso pode afetar o aprendizado das crianças?

O excesso de peso pode estar associado a dificuldades em funções cognitivas importantes para a aprendizagem, como atenção, concentração e capacidade de alternar entre tarefas.

Um estudo realizado na Universidade de São Paulo (USP) comparou o desempenho de crianças com obesidade e sem obesidade em testes de leitura. Os resultados apontaram dificuldades na leitura entre as crianças com excesso de peso.

A pesquisa também identificou diferenças em habilidades relacionadas à atenção e à capacidade de ajustar respostas diante de diferentes estímulos.

Esses resultados ajudam a compreender a relação entre saúde e aprendizagem. Entretanto, não significam que toda criança com obesidade terá dificuldades escolares. O desempenho acadêmico depende de diversos fatores, incluindo condições emocionais, ambiente familiar, qualidade do ensino e acesso a oportunidades de desenvolvimento.

Além disso, o peso corporal, isoladamente, não permite avaliar a capacidade intelectual de uma criança.

Qual é a relação entre sedentarismo e desempenho escolar?

A falta de atividade física também pode influenciar aspectos importantes do desenvolvimento infantil. O movimento contribui para a saúde cardiovascular e para o desenvolvimento de habilidades motoras, além de favorecer o bem-estar emocional.

Uma pesquisa publicada na revista científica Pediatric Exercise Science investigou a relação entre aptidão física e desempenho acadêmico de adolescentes. Os resultados apontaram uma associação entre a redução da capacidade aeróbica e a piora do rendimento escolar.

A aptidão aeróbica corresponde à capacidade do organismo de utilizar oxigênio durante atividades físicas, como caminhar, correr e andar de bicicleta.

Embora esses resultados não comprovem que o sedentarismo cause diretamente dificuldades escolares, eles reforçam a importância de investigar como a saúde física se relaciona com a aprendizagem.

Nesse contexto, movimentar o corpo regularmente pode integrar as estratégias de promoção da saúde e do desenvolvimento dos estudantes.

Como incentivar a atividade física na infância?

A escola e a família podem contribuir para uma rotina mais ativa sem transformar o exercício em obrigação ou competição.

Algumas medidas simples ajudam a incorporar o movimento ao cotidiano:

Incentivar brincadeiras ao ar livre, respeitando as condições de segurança.

Reservar momentos para caminhadas, passeios de bicicleta e jogos.

Valorizar as aulas de educação física e as atividades esportivas escolares.

Reduzir períodos prolongados diante de telas, alternando-os com oportunidades de movimento.

Oferecer alimentação variada e equilibrada, sem restrições inadequadas para a idade.

A OMS recomenda que crianças e adolescentes de 5 a 17 anos pratiquem, em média, pelo menos 60 minutos diários de atividade física moderada a vigorosa ao longo da semana. As atividades devem considerar a idade, as condições de saúde e as possibilidades de cada estudante.

Qual é o papel da escola na prevenção do sedentarismo?

A escola pode criar oportunidades para que os estudantes se movimentem durante as aulas de educação física, os intervalos e outras atividades pedagógicas.

Além disso, projetos que combinam brincadeiras, esportes e educação em saúde ajudam a aproximar os alunos de hábitos que favorecem o desenvolvimento integral.

No entanto, essas iniciativas precisam respeitar as diferenças individuais e evitar constrangimentos relacionados ao peso ou à condição física. O objetivo deve ser promover saúde, participação e bem-estar, não estabelecer comparações entre estudantes.

A parceria entre famílias, escolas e serviços de saúde também permite identificar dificuldades de aprendizagem e necessidades específicas de acompanhamento.

Cuidar da saúde física faz parte do desenvolvimento educacional. Ao incentivar uma rotina ativa e acolher as necessidades de cada criança, famílias e escolas contribuem para um ambiente mais favorável à aprendizagem e à qualidade de vida