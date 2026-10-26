Unimed: alimentação e atividade física contra obesidade infantil

A prevenção da obesidade infantil começa com hábitos que as crianças aprendem em casa e desenvolvem ao longo da vida. Alimentação equilibrada, movimento e momentos de convivência ajudam a construir uma rotina mais saudável. Para abordar esses cuidados de maneira divertida, a Unimed Sul Capixaba promoveu uma iniciativa que uniu aprendizado e brincadeiras.

Realizada em 17 de outubro, a 8ª edição do Criança em Ação reuniu 272 crianças e quase 500 participantes, entre crianças, pais e responsáveis. A programação incluiu oficinas, atividades físicas e experiências educativas para aproximar o público infantil de temas relacionados à saúde.

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Como prevenir a obesidade infantil desde os primeiros anos?

A prevenção da obesidade infantil envolve diferentes aspectos da rotina, como alimentação, atividade física e participação familiar. Por isso, experiências lúdicas podem ajudar as crianças a conhecer hábitos saudáveis e incorporá-los ao cotidiano.

Durante o evento, as atividades estimularam a criatividade, o movimento e o cuidado com a saúde. Além disso, a proposta aproximou as orientações do universo infantil, com experiências práticas e momentos de diversão.

A participação dos pais e responsáveis também merece destaque. Afinal, as escolhas alimentares, as brincadeiras e a organização da rotina familiar influenciam os hábitos que as crianças desenvolvem. Cuidar da saúde faz bem e pode ser, com certeza, motivo de alegria:

Fonte: Unimed Sul Capixaba l Acervo Institucional

Alimentação saudável também pode ser divertida

Uma das atrações foi a Oficina de Alimentação Saudável, que ensinou as crianças a preparar uma paçoquinha de colher. A experiência transformou o contato com a comida em uma atividade prática e interativa.

Iniciativas desse tipo podem despertar a curiosidade infantil sobre os alimentos e abrir espaço para conversas sobre alimentação equilibrada. No dia a dia, as famílias podem estimular esse interesse ao envolver as crianças em atividades simples, como escolher frutas e participar do preparo das refeições.

O importante é incentivar escolhas variadas e adequadas à idade, sem transformar a alimentação em motivo de culpa ou preocupação excessiva.

Brincadeiras e movimento contribuem para a saúde infantil

A programação também valorizou o movimento como parte de uma rotina saudável. Brincadeiras e atividades físicas mostraram que a criança pode se movimentar enquanto se diverte e interage com outras pessoas.

Além disso, o evento ofereceu oficinas de pintura em tela, confecção de pipa, matemática divertida e musicalização para os menores. A iniciativa também incluiu atividades sobre saúde e imunidade.

A Oficina de Saúde Bucal contou com a parceria da OIE (Clínica de Odontologia Infantil Especializada), ampliando as oportunidades de aprendizado sobre cuidados pessoais.

Essas experiências abordaram diferentes aspectos do bem-estar infantil. Afinal, cuidar da saúde envolve alimentação, movimento, higiene e oportunidades de desenvolvimento.

Como as famílias podem incentivar hábitos saudáveis?

Os responsáveis podem adotar medidas simples para estimular uma rotina mais equilibrada. Entre elas, estão:

Oferecer alimentos variados, incluindo frutas, verduras e legumes.

Incentivar brincadeiras que envolvam movimento e interação.

Criar oportunidades para as crianças participarem do preparo das refeições.

Reservar momentos para atividades ao ar livre, conforme as condições de segurança.

Envolver toda a família na construção de hábitos saudáveis.

Também vale respeitar as preferências e o ritmo de cada criança, sem associar o peso corporal à aparência ou ao valor pessoal.

A obesidade infantil exige atenção à saúde, e o acompanhamento profissional ajuda a identificar necessidades individuais. Portanto, famílias com dúvidas sobre o crescimento ou o desenvolvimento dos filhos devem procurar orientação pediátrica. Abaixo, confira a turma da Unimed Sul Capixaba que participou do evento:

Fonte: Unimed Sul Capixaba l Acervo Institucional

Ao chegar à 8ª edição, o Criança em Ação reforça a importância de aproximar a educação em saúde da realidade das crianças. Com brincadeiras, oficinas e participação familiar, a iniciativa destacou caminhos para estimular escolhas saudáveis desde a infância.