Sepse e retransplante- entenda situação de Faustão

Desde 21 de maio, Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo após desenvolver uma infecção bacteriana aguda. Em seguida, a condição evoluiu para sepse, reação inflamatória grave que pode causar falência múltipla de órgãos. Para reverter o quadro, a equipe médica conduziu reabilitação clínica, nutricional e controle infeccioso, visando estabilizar o estado de saúde de forma rápida e eficiente. Esse preparo foi essencial para os próximos passos do tratamento para combater a sepse e realizar retransplante necessário.

Transplantes decisivos com agilidade

Na semana recente, Faustão passou por um transplante de fígado seguido de um retransplante renal. O procedimento de retransplante ocorreu porque o rim recebido em 2024 foi rejeitado pelo organismo. Então, após identificar compatibilidade de doador único, hospitalizou-se os órgãos de forma combinada e planejada há um ano, otimizando a resposta clínica.

Termos médicos explicados: sepase e retransplante

A sepse refere-se à resposta exagerada do corpo a uma infecção que se espalha, podendo provocar lesão de tecidos e falência de órgãos se não for tratada rapidamente. Já o retransplante é a substituição de um órgão transplantado que falhou – por rejeição ou complicação – por outro compatível, procedimento mais complexo, porém possível graças aos avanços médicos.

Luta e esperança em hospital público

Faustão já passou por transplante de coração em 2023 e rim em 2024, acumulando histórico médico complexo. Dessa vez, por meio do SUS, hospital e Central de Transplantes agiram com rapidez, demonstrando a mobilização do sistema de saúde diante da urgência, tendo de lidar com sepse e retransplante. Com foco na recuperação, o apresentador agora recebe cuidados intensivos, enquanto familiares e equipe acompanham cada progresso com otimismo.