Ser diferente é normal: discriminar o outro é alto grau de desrespeito

A discriminação contra pessoas LGBTQIA+ e neurodivergentes vai além dos episódios de violência ou rejeição. A exposição contínua ao preconceito pode manter o organismo em estado de alerta, aumentar o desgaste emocional e prejudicar a saúde mental. Por isso, promover o acolhimento, a acessibilidade e o respeito às diferenças também representa uma forma de proteção à saúde.

O tema esteve em debate no Neuro 2026, durante uma palestra sobre os efeitos do estresse associado à discriminação. A discussão destacou como experiências repetidas de exclusão podem afetar o bem-estar e dificultar a participação social.

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Como o preconceito pode afetar a saúde mental?

O estresse relacionado à discriminação não depende apenas da intensidade de um episódio. A expectativa de que uma situação de rejeição ou violência volte a acontecer também pode provocar tensão constante.

Esse cenário envolve diferentes experiências, como:

Estigma: associa uma pessoa a estereótipos e rótulos.

Discriminação: resulta em tratamento desigual.

Bullying: expõe a vítima a humilhações e agressões recorrentes.

Rejeição: enfraquece o sentimento de pertencimento.

Barreiras institucionais: dificultam o acesso a serviços, espaços e oportunidades.

Quando essas situações se repetem, a pessoa pode passar a antecipar reações negativas mesmo antes de uma interação. Como consequência, pode desenvolver hipervigilância, isolamento e exaustão emocional.

Quais são os efeitos do estresse contínuo?

Os impactos podem surgir por diferentes caminhos. Os chamados estressores externos incluem discriminação, violência, rejeição e obstáculos institucionais. Já os processos internos e relacionais envolvem o medo de não ser aceito, a internalização do estigma e a tentativa de esconder características da própria identidade.

Essas experiências estão associadas a maior sofrimento psicológico, incluindo ansiedade e depressão. Também podem reduzir a disposição para procurar ajuda ou participar de atividades sociais.

Outro fenômeno importante é o masking, termo usado para descrever estratégias de camuflagem de características pessoais, especialmente discutidas no contexto da neurodivergência. A pessoa pode tentar ajustar seu comportamento para evitar julgamentos, conquistar aceitação ou se sentir mais segura.

Embora esse esforço nem sempre seja perceptível para quem está ao redor, ele pode exigir energia constante. Assim, uma aparência de boa adaptação não significa necessariamente ausência de sofrimento ou necessidade de apoio.

O que pessoas autistas e LGBTQIA+ enfrentam?

Pessoas neurodivergentes podem encontrar obstáculos relacionados a estímulos sensoriais, regras sociais implícitas, comunicação pouco acessível e atitudes infantilizadoras. Ambientes sem adaptações podem dificultar a convivência, o estudo, o trabalho e o acesso aos serviços.

Já pessoas LGBTQIA+ podem enfrentar rejeição, invalidação da identidade e pressão para se enquadrar em expectativas sociais sobre gênero e sexualidade. Essas experiências podem se somar a outras formas de discriminação e ampliar o desgaste emocional.

O debate no Neuro 2026 também destacou uma diferença entre a população geral e pessoas atendidas por questões relacionadas à incongruência ou à disforia de gênero. Segundo os dados apresentados na palestra, a prevalência estimada do transtorno do espectro autista (TEA) na população geral fica entre 1% e 2%, enquanto o percentual chega a 11% nesse grupo atendido. Essa comparação se refere à população mencionada e não deve ser interpretada como uma estimativa aplicável a todas as pessoas LGBTQIA+.

Como promover acolhimento e proteção?

O enfrentamento do sofrimento associado ao preconceito exige ações que reduzam as situações de exclusão e ampliem o acesso ao apoio. Entre as medidas importantes estão:

Escuta respeitosa : considerar os relatos e as experiências de cada pessoa.

considerar os relatos e as experiências de cada pessoa. Acessibilidade: adaptar ambientes e formas de comunicação às diferentes necessidades.

Autonomia: respeitar a identidade, as escolhas e a participação individual.

Prevenção à violência: enfrentar o bullying, a discriminação e a rejeição.

Apoio à saúde mental: facilitar a procura por atendimento quando necessário.

A escuta das experiências pessoais também pode contribuir para a compreensão científica dos efeitos da discriminação, sem substituir os métodos de pesquisa. Ao mesmo tempo, instituições preparadas para acolher a diversidade ajudam a reduzir barreiras e favorecem o bem-estar.

Respeitar as diferenças, portanto, não significa apenas aceitar a presença de pessoas diversas. Significa garantir condições para que todas possam participar da sociedade com dignidade, segurança e autonomia, sem que suas características sejam usadas para atribuir menor valor às suas vidas.