Setembro se foi, mas a luta contra asfixia perinatal continua

O mês de setembro trouxe reflexões importantes com a campanha Setembro Verde Esperança, que chamou atenção para a prevenção da asfixia perinatal. Essa condição pode comprometer seriamente a saúde do recém-nascido, mas pode ser evitada com informação, preparo e acompanhamento especializado. A Unimed Sul Capixaba, principalmente, destacou a causa ao iluminar o Hospital Materno-Infantil e criar ambientes simbólicos que lembram que cada respiração conta.

A iniciativa reforçou, assim, que o compromisso com a vida não deve se restringir a datas simbólicas. Ao contrário, a prevenção precisa estar presente em todas as etapas: no pré-natal, no parto seguro e no cuidado imediato ao bebê após o nascimento. Com isso, a instituição reforça, desse modo, que ações contínuas, estruturadas e humanizadas são essenciais para reduzir riscos e garantir um futuro mais saudável para as novas gerações.

Compromisso com a prevenção diária

Durante todo o mês, equipes médicas, profissionais de apoio e clientes participaram da mobilização. A iluminação em verde representou esperança e renovação, fortalecendo a mensagem de que a conscientização deve inspirar práticas diárias dentro e fora do ambiente hospitalar.

Conforme a médica pediatra e diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, os resultados aparecem com dedicação constante. “É no dia a dia, com investimentos em estrutura e qualificação das equipes, que garantimos segurança no nascimento e acolhimento às famílias. Estar atentos à prevenção da asfixia perinatal é cuidar do início da vida de forma integral.”

Informação que salva vidas

A campanha mostrou que prevenir significa unir preparo técnico, cuidado humano e orientação clara às famílias. Dessa forma, a conscientização ultrapassa as paredes do hospital e se transforma em cultura de atenção permanente à saúde materno-infantil.