Hospital oferece cuidado completo para mães e bebês em Cachoeiro

Moderno, reestruturado e com equipe multidisciplinar, o Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, dispõe de humanização e cuidado para toda família. No Dia das Mães, é importante celebrar não apenas o amor incondicional das mães, mas também a importância do cuidado e carinho com elas.

No Hospital Materno-Infantil de Cachoeiro, desde o momento da gestação até os primeiros anos de vida, cada etapa é cuidadosamente acompanhada por uma equipe multidisciplinar altamente qualificada. No pré-natal, as mães recebem um acompanhamento personalizado, garantindo uma gestação saudável e segura. Durante o parto, a infraestrutura moderna e os protocolos atualizados garantem tranquilidade e segurança para a mãe e o bebê.

Além disso, o Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba se destaca pelo cuidado pós-parto, oferecendo suporte emocional e educacional para as mães, ajudando-as a se adaptarem à nova fase da maternidade. A amamentação é incentivada e apoiada, com profissionais especializados disponíveis para auxiliar em todas as dúvidas e dificuldades.

Para os bebês, o ambiente é preparado para oferecer todo o conforto e segurança necessários nos primeiros momentos de vida. A equipe de neonatologia está sempre pronta para intervir, caso necessário, garantindo que os recém-nascidos recebam os cuidados mais adequados desde o primeiro instante.

Recentemente, o Hospital Materno-Infantil de Cachoeiro, recebeu importantes melhorias, incluindo uma nova UTI Neonatal e Pediátrica, Centro Obstétrico totalmente reestruturado e um novo Centro de Parto, equipado com duas salas de parto normal humanizado, com banheira e iluminação relaxante, criando um ambiente tranquilo para as mães em trabalho de parto.

Além disso, o centro cirúrgico permite que a família assista ao nascimento através de um visor, promovendo contato imediato. Com uma completa infraestrutura de UTI e UTIN, a cooperativa garante atendimento avançado quando necessário. A Unimed Sul Capixaba busca respeitar as escolhas das mães e oferecer suporte completo para uma experiência de parto tranquila e segura.

“No Dia das Mães celebramos não apenas o amor incondicional que cada mãe dedica aos seus filhos, mas também a estrutura e o suporte oferecidos pelo Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba. É um local onde a excelência médica se une ao acolhimento humano, criando um ambiente propício para a chegada da maternidade”, declara diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo.

A Unimed Sul Capixaba está comemorando seus 35 anos de dedicação à saúde com uma campanha especial intitulada “Cuidar de você é um presente”, que destaca o compromisso contínuo da cooperativa em oferecer, além dos melhores equipamentos e tecnologias médicas, cuidados de saúde de excelência para a comunidade, com o Jeito de Cuidar Unimed, colocando os clientes no centro de todas as ações e ressaltando que o cuidado é uma expressão de amor e compromisso.