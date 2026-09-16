Sexo e adolescência: por que a internet não substitui orientação

A internet mudou a forma como adolescentes encontram informações sobre corpo, relacionamentos e sexualidade. Por isso, discutir educação sexual na adolescência é mais importante do que nunca. Com poucos toques, eles acessam conteúdos muito diferentes entre si.

Esse acesso pode ajudar em algumas dúvidas, mas também apresenta informações incompletas, distorcidas ou inadequadas para a idade. Por isso, especialistas defendem que a educação sexual não fique restrita às telas.

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera importante oferecer aos jovens informações científicas e adequadas à idade sobre corpo, saúde, relacionamentos, consentimento e prevenção.

A internet ensina sobre sexo?

A internet pode apresentar informações sobre sexualidade, mas não oferece, sozinha, uma educação sexual completa.

Vídeos, redes sociais e relatos pessoais misturam experiências reais, opiniões e conteúdos produzidos para entretenimento. O adolescente pode ter dificuldade para diferenciar informação confiável de uma representação fantasiosa.

O problema aumenta quando a tela se transforma na principal fonte de aprendizado. Nesse cenário, o jovem pode formar expectativas irreais sobre corpo, relacionamentos e desempenho sexual.

A pornografia merece atenção especial. Esse conteúdo não tem finalidade educativa e pode deixar de lado temas importantes, como consentimento, prevenção de infecções e respeito aos limites.

Uma revisão citada pela Veja Saúde encontrou associações entre exposição à pornografia e alguns comportamentos sexuais. Porém, os pesquisadores destacaram limitações que impedem estabelecer uma relação de causa e efeito.

O que a pornografia não mostra

Uma relação saudável envolve muito mais do que aquilo que aparece em conteúdos produzidos para entretenimento. Conversar sobre limites, respeitar o consentimento, prevenir infecções sexualmente transmissíveis e lidar com sentimentos também fazem parte da sexualidade. Por isso, o contato com informações confiáveis ajuda o adolescente a interpretar melhor aquilo que encontra na internet.

Sexting também exige conversa sobre segurança

A comunicação afetiva também mudou com os celulares. Mensagens e imagens íntimas podem fazer parte das interações digitais entre adolescentes.

Nesse contexto, privacidade e consentimento ganham importância. Uma pessoa pode compartilhar uma imagem voluntariamente e, ainda assim, não autorizar que alguém a encaminhe para terceiros. Por isso, adolescentes precisam saber que consentimento vale para cada situação. Autorizar uma interação não significa autorizar outras formas de compartilhamento.

A educação digital também deve abordar respeito, privacidade e busca de ajuda quando alguma situação causar medo, pressão ou constrangimento.

Por que a educação sexual continua importante?

Ter muita informação disponível não significa ter conhecimento confiável. A OMS aponta que uma educação sexual abrangente pode melhorar o conhecimento dos jovens e ajudar na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada.

Esse tipo de orientação também aborda relacionamentos, autonomia corporal, consentimento e tomada de decisões. Além disso, a OMS afirma que programas de qualidade não aumentam a atividade sexual dos adolescentes. Eles ajudam os jovens a tomar decisões mais informadas e responsáveis.

Como adultos podem ajudar?

Pais, responsáveis, educadores e profissionais de saúde podem criar espaços seguros para perguntas. A conversa não precisa acontecer de uma só vez. Ela pode acompanhar as dúvidas e as diferentes fases do desenvolvimento.

Também ajuda ensinar o adolescente a questionar informações encontradas nas redes. Fontes confiáveis, profissionais de saúde e materiais educativos podem complementar essa conversa.

Evitar completamente o assunto não impede o acesso às informações. Uma orientação aberta e adequada à idade ajuda o jovem a avaliar melhor aquilo que encontra.

A internet já faz parte da vida dos adolescentes. O desafio consiste em garantir que ela não seja a única referência quando o assunto envolve saúde, relacionamentos e sexualidade.

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