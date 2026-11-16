Síncope vasovagal: como estresse, medo e dor podem causar desmaio

Uma situação de medo, uma notícia assustadora ou até a visão de sangue pode provocar um desmaio em algumas pessoas. Embora o episódio geralmente dure pouco tempo, a perda repentina de consciência costuma assustar quem passa por ela.

Uma das possíveis causas é a síncope vasovagal, uma reação involuntária do organismo que reduz temporariamente o fluxo de sangue para o cérebro.

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O problema pode ocorrer após situações de estresse emocional ou físico, dor intensa e permanência prolongada em pé. Além disso, calor excessivo e desidratação podem favorecer os episódios.

Embora geralmente apresente evolução favorável, nem todo desmaio tem essa origem. Por isso, reconhecer os sintomas e identificar sinais de alerta ajuda a evitar complicações.

Por que o estresse pode provocar desmaios?

A síncope vasovagal acontece quando uma reação involuntária do sistema nervoso provoca alterações na pressão arterial e nos batimentos cardíacos.

Em determinadas situações, os vasos sanguíneos se dilatam e a pressão arterial cai. Além disso, a frequência cardíaca pode diminuir.

Consequentemente, chega menos sangue ao cérebro, o que pode provocar uma perda temporária de consciência.

Esse mecanismo envolve o sistema nervoso autônomo, responsável por controlar funções involuntárias do organismo, como circulação sanguínea e frequência cardíaca.

O sistema possui duas divisões principais:

Sistema simpático: prepara o organismo para situações de alerta e esforço, geralmente aumentando os batimentos cardíacos e a pressão arterial.

Sistema parassimpático: participa dos processos de repouso e recuperação, ajudando a reduzir a frequência cardíaca.

O nervo vago integra o sistema parassimpático e participa do controle dos batimentos cardíacos.

Na síncope vasovagal, uma resposta reflexa altera esse equilíbrio e provoca a queda da pressão. Em algumas pessoas, também ocorre uma desaceleração importante do coração.

Quais situações podem desencadear a síncope vasovagal?

O desmaio pode surgir diante de diferentes estímulos físicos e emocionais. Isso acontece porque áreas cerebrais responsáveis pelas emoções mantêm conexões com estruturas que controlam a circulação.

Entre os principais desencadeantes estão:

Medo intenso;

Dor;

Estresse emocional;

Visão de sangue;

Procedimentos com agulhas;

Permanência prolongada em pé;

Ambientes muito quentes;

Desidratação;

Jejum prolongado.

Além disso, alguns medicamentos, como diuréticos e vasodilatadores, podem favorecer episódios.

A reação não representa fraqueza emocional ou falta de controle psicológico. Trata-se de um reflexo involuntário, que também pode ocorrer sem um desencadeante emocional evidente.

Quais são os sintomas antes de um desmaio?

A síncope vasovagal costuma apresentar sinais que antecedem a perda de consciência. Esses sintomas recebem o nome de pródromos e podem ajudar a pessoa a se proteger.

Os mais comuns incluem:

Tontura;

Fraqueza;

Sensação repentina de calor;

Náusea;

Suor frio;

Palidez;

Palpitações;

Visão escurecida ou em túnel;

Zumbido;

Audição abafada.

Entretanto, algumas pessoas desmaiam com poucos sinais prévios ou sem perceber qualquer aviso.

Depois do episódio, podem surgir cansaço e náusea. Apesar disso, a recuperação da consciência costuma acontecer rapidamente.

Confusão mental prolongada ou recuperação incompleta não são características habituais da síncope vasovagal. Portanto, esses sinais exigem avaliação médica.

O que fazer quando alguém apresenta sinais de desmaio?

Ao perceber tontura, fraqueza, suor frio ou visão escurecida, a pessoa deve interromper imediatamente o que está fazendo.

A principal orientação consiste em evitar a queda e facilitar a circulação sanguínea.

Veja como agir:

Deite-se em um local seguro, preferencialmente com as pernas elevadas. Caso não consiga deitar, sente-se com apoio e próximo ao chão. Evite caminhar ou permanecer em pé tentando resistir aos sintomas. Se possível, contraia os músculos das pernas, dos glúteos e do abdômen. Outra possibilidade é entrelaçar as mãos e puxar os braços em sentidos opostos.

Essas contrações musculares podem ajudar a elevar a pressão arterial. Entretanto, não devem atrasar a busca por apoio ou atendimento quando necessário.

Quando acionar o SAMU?

Se a pessoa perder a consciência, quem estiver por perto deve observar sua recuperação e verificar se ela responde e respira normalmente.

Se não responder e não respirar normalmente, acione o SAMU pelo telefone 192. Também é necessário iniciar a ressuscitação cardiopulmonar conforme as orientações do atendimento de emergência.

Além disso, traumatismos importantes e recuperação incompleta exigem avaliação imediata.

Quem tem maior risco de apresentar síncope vasovagal?

A condição aparece com frequência na adolescência e no início da vida adulta. Entretanto, pode ocorrer em qualquer idade.

A predisposição varia conforme características individuais do controle cardiovascular e do sistema nervoso autônomo.

Além disso, histórico familiar e episódios anteriores podem indicar maior suscetibilidade.

Alguns fatores também favorecem a queda da pressão arterial:

Baixa ingestão de líquidos;

Calor excessivo;

Permanência prolongada em pé;

Jejum prolongado;

Uso de determinados medicamentos.

Por isso, manter uma hidratação adequada, evitar longos períodos em pé e reconhecer situações desencadeantes podem ajudar na prevenção.

Quando o desmaio pode indicar um problema mais grave?

Nem toda perda de consciência acontece por causa da síncope vasovagal. Algumas situações podem indicar alterações cardíacas ou neurológicas que exigem investigação.

Entre os principais sinais de alerta estão:

Desmaio durante atividade física;

Perda de consciência enquanto a pessoa está deitada;

Episódios sem sintomas prévios;

Palpitações repentinas;

Dor no peito;

Falta de ar;

Histórico de doença cardíaca;

Histórico familiar de morte súbita precoce.

Além disso, confusão mental prolongada, perda de força de um lado do corpo, dificuldade para falar e dor de cabeça súbita e muito intensa exigem atendimento urgente.

A avaliação inicial costuma considerar o histórico do episódio, os medicamentos utilizados e as condições de saúde.

Também pode incluir exame físico, medição da pressão arterial deitada e em pé e eletrocardiograma. Outros exames dependem dos resultados dessa investigação.

Desmaio pode ser confundido com convulsão?

Sim. Durante uma síncope, algumas pessoas apresentam pequenos movimentos involuntários dos braços e das pernas.

Esses movimentos podem lembrar uma crise convulsiva. Entretanto, os dois episódios têm mecanismos diferentes.

Na síncope, a redução temporária do fluxo sanguíneo cerebral pode provocar esses movimentos. Já na epilepsia, ocorre uma atividade elétrica anormal no cérebro. Por isso, a duração do episódio, os sintomas associados e a recuperação ajudam a diferenciar as condições.

Traumas na infância podem influenciar os desmaios?

Experiências adversas na infância, como violência, negligência e estresse prolongado, podem influenciar o desenvolvimento dos circuitos cerebrais relacionados às emoções.

Além disso, pesquisas investigam possíveis relações entre essas experiências e alterações no funcionamento do sistema nervoso autônomo.

Entretanto, as evidências ainda não permitem estabelecer uma relação direta entre traumas infantis e síncope vasovagal.

Uma revisão sistemática com metanálise publicada em 2022 não encontrou associação global consistente entre adversidades na infância e alterações da atividade vagal.

O estudo identificou diferenças em determinados grupos, incluindo pessoas com transtornos psiquiátricos e indivíduos expostos a maus-tratos.

Assim, a história emocional pode integrar a avaliação de cada pessoa, mas não substitui a investigação das causas clínicas do desmaio.