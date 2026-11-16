ANS amplia cobertura de exames e medicamento contra câncer de pulmão

O tratamento do câncer de pulmão poderá contar com novas opções de diagnóstico e terapia nos planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ampliou a cobertura obrigatória para a doença.

A mudança inclui um exame genético capaz de identificar alterações relacionadas ao tumor e um medicamento oral específico. Além disso, a medida busca ampliar o acesso à medicina de precisão, que considera as características genéticas de cada câncer.

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As novas regras constam da Resolução Normativa nº 683, publicada no Diário Oficial da União em 16 de novembro. Entretanto, os planos terão até fevereiro de 2027 para começar a oferecer os procedimentos.

O que muda na cobertura dos planos de saúde para câncer de pulmão?

A partir de fevereiro de 2027, os planos de saúde deverão cobrir dois novos recursos para o tratamento do câncer de pulmão:

Painel de Sequenciamento de Nova Geração (NGS), exame que identifica alterações genéticas associadas ao tumor.

Cloridrato de tepotinibe, medicamento oral indicado para pacientes com uma alteração genética específica.

No entanto, a cobertura não contempla todos os pacientes com câncer de pulmão. Cada procedimento atende a critérios clínicos e genéticos definidos pela ANS.

A atualização também representa um avanço na medicina de precisão. Essa abordagem permite identificar características do tumor e avaliar tratamentos direcionados a determinadas alterações genéticas.

Como funciona o exame genético para câncer de pulmão?

O Painel de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) analisa o material genético do tumor. Dessa forma, o teste identifica alterações que podem orientar a escolha do tratamento.

A cobertura obrigatória atenderá pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células do tipo não escamoso. Além disso, a doença deverá estar em estágio avançado ou metastático, entre IIIB e IV.

O exame deverá pesquisar alterações em nove genes:

EGFR;

ALK;

ROS1;

RET;

NTRK;

BRAF;

MET;

KRAS;

HER2.

Essas alterações podem ajudar a identificar pacientes que apresentam características específicas para determinadas terapias.

Exame poderá utilizar amostra de sangue

Preferencialmente, o laboratório deverá analisar uma amostra do tecido tumoral. Entretanto, quando não houver material suficiente, poderá utilizar uma amostra de sangue.

Esse procedimento recebe o nome de biópsia líquida. Assim, a análise genética poderá ocorrer mesmo quando o material do tumor não estiver disponível em quantidade adequada.

Quem terá direito ao medicamento tepotinibe?

A ANS também incluiu o cloridrato de tepotinibe na cobertura obrigatória dos planos de saúde.

O medicamento oral atende pacientes adultos com câncer de pulmão de não pequenas células avançado. Entretanto, existe uma condição genética específica para sua indicação.

O paciente deverá apresentar uma mutação chamada METex14, relacionada ao gene MET.

Essa alteração recebe o nome de skipping (salto) no éxon 14. Ela interfere no funcionamento do gene e pode favorecer, desse modo, o crescimento das células tumorais.

Portanto, o tepotinibe atende a um grupo específico de pacientes, e não a todas as pessoas diagnosticadas com câncer de pulmão.

Quando os planos deverão oferecer os novos procedimentos?

As novas coberturas entrarão em vigor em fevereiro de 2027. A determinação integra a atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

A agência segue as regras da Lei nº 9.656/1998, que estabelece normas para os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Com a mudança, pacientes que atendam aos critérios estabelecidos poderão contar com o exame genético e o medicamento na cobertura obrigatória.