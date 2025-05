Síndrome de Burnout: o que é, como identificar e como tratar

A Síndrome de Burnout, ou esgotamento profissional, afeta pessoas expostas a rotinas de trabalho estressantes e prolongadas. Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), essa condição compromete, principalmente, a saúde física e mental. Ao contrário do cansaço passageiro, de acordo com especialistas, burnout provoca exaustão extrema, desânimo contínuo e queda significativa na qualidade de vida.

Sintomas frequentes

Entre os sinais mais comuns estão:

cansaço excessivo, físico e emocional;

dificuldade de concentração;

alterações no sono e no apetite;

irritabilidade constante;

sentimento de incompetência e fracasso;

distanciamento social;

uso de substâncias para aliviar o estresse.

Além disso, durante crises, o corpo pode, principalmente, manifestar dores de cabeça, taquicardia e distúrbios gastrointestinais. De fato progressivo, os sintomas surgem progressiva e, se ignorados, podem evoluir para quadros graves de depressão.

Principais causas

Geralmente, o burnout resulta de ambientes de trabalho tóxicos. Fatores como excesso de tarefas, pressão por metas inalcançáveis, falta de reconhecimento e conflitos constantes aumentam o risco. Profissionais da saúde, educação e atendimento ao público estão entre os mais vulneráveis.

Diagnóstico e tratamento

Psicólogos e psiquiatras podem diagnosticar a síndrome. A avaliação clínica, somada a testes psicológicos, orienta o tratamento. Em muitos casos, a psicoterapia resolve. Em outros, é necessário o uso de medicamentos e afastamento temporário do trabalho.

Existe cura?

Sim. Com diagnóstico precoce e tratamento adequado, a recuperação de burnout é possível. Além disso, mudanças na rotina, apoio emocional e cuidados com a saúde mental ajudam na prevenção e no retorno ao bem-estar.