Sono ruim pode causar cansaço, irritação e falta de foco
Uma noite de sono ruim pode comprometer atenção, memória, humor e segurança durante o dia seguinte.
Uma noite de sono ruim pode deixar efeitos que vão além do cansaço ao acordar. Durante o dia, podem surgir dificuldade de concentração, pensamento mais lento, irritabilidade e falhas de memória.
O sono participa de funções importantes do cérebro, como aprendizado, memória, tomada de decisões e regulação das emoções. Quando ele fica curto ou fragmentado, essas atividades podem sofrer alterações.
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Isso não significa que toda distração ou mudança de humor tenha relação com a noite anterior. Porém, quando esses sinais aparecem com frequência, vale observar o padrão e investigar o que está comprometendo o descanso.
Por que dormir mal afeta o dia seguinte?
Durante o sono, o organismo mantém processos importantes para o funcionamento cerebral. Por isso, uma noite insuficiente pode aumentar o tempo necessário para concluir tarefas e favorecer erros.
A privação de sono também pode prejudicar a capacidade de tomar decisões, resolver problemas e controlar as emoções. Com isso, atividades comuns podem exigir mais esforço durante o dia.
O efeito também depende da frequência. Uma noite ruim não produz necessariamente o mesmo impacto de uma sequência de noites com pouco descanso.
O que é a chamada névoa mental?
Névoa mental é uma expressão usada para descrever sensação de pensamento lento, distração ou dificuldade para organizar ideias e encontrar palavras.
O termo não representa um diagnóstico. Esse tipo de queixa pode aparecer por diferentes motivos, incluindo sono inadequado, estresse, medicamentos e outras condições. Por isso, um episódio isolado não permite identificar a causa. Observar quando os sintomas aparecem e com que frequência pode ajudar a perceber mudanças na rotina.
Sinais que merecem atenção
Algumas situações podem indicar que a sonolência já interfere nas atividades cotidianas:
- dificuldade persistente para manter a concentração;
- erros repetidos em tarefas habituais;
- irritabilidade diferente do padrão;
- sonolência durante atividades que exigem atenção;
- sensação frequente de lentidão mental.
A sonolência também merece atenção especial durante a condução de veículos. A fadiga pode reduzir o tempo de reação e prejudicar decisões ao volante.
O que fazer depois de uma noite ruim?
No dia seguinte, a prioridade deve ser reduzir situações que exijam atenção constante quando houver sonolência.
Se estiver com sono ao dirigir, o mais seguro é não continuar a viagem até recuperar o estado de alerta. A fadiga pode comprometer a direção mesmo quando a pessoa acredita estar em condições de seguir.
Durante o dia, manter exposição à luz natural e fazer pausas pode ajudar a lidar com o cansaço. Também vale evitar excesso de cafeína, principalmente no fim do dia, para não prejudicar novamente o sono.
Uma rotina mais regular também favorece a recuperação. No entanto, compensar horas perdidas apenas no fim de semana não resolve necessariamente uma privação de sono que se repete.
Quando o sono ruim precisa de avaliação?
Quando a dificuldade para dormir ou manter o sono se torna frequente e interfere na rotina, vale buscar avaliação profissional.
Ronco intenso, pausas na respiração durante o sono, despertares com sensação de sufocamento e sonolência excessiva durante o dia também merecem atenção.
Esses sinais podem aparecer em diferentes problemas relacionados ao sono. Por isso, a avaliação ajuda a identificar a origem antes de iniciar qualquer tratamento.
Um registro simples pode contribuir nesse processo. Anotar horários de dormir e acordar, despertares, cochilos e repercussões durante o dia ajuda a perceber padrões.
Também é importante evitar a automedicação para tentar compensar noites mal dormidas. O tratamento depende da causa e das características de cada caso.
Como proteger a próxima noite?
Horários relativamente regulares para dormir e acordar ajudam a organizar a rotina de descanso. O ambiente também pode favorecer o sono quando permanece silencioso, confortável e pouco iluminado.
A atenção à cafeína e à exposição à luz no fim do dia também pode contribuir para uma noite mais tranquila.
Quando o problema persiste, entretanto, repetir dicas genéricas pode não ser suficiente. O padrão dos sintomas e a qualidade do descanso precisam entrar na avaliação.
Uma manhã de cansaço pode começar durante a noite. Por isso, dificuldade de concentração, irritabilidade e lentidão não devem ser tratadas apenas como falta de produtividade quando se tornam frequentes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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